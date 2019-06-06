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中職／羅力3連勝今年對兄弟全勝　蔡齊哲4連敗對富邦未勝

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▲▼中華職棒富邦對桃猿-羅力 。（圖／記者黃克翔攝）

▲羅力 。（圖／記者黃克翔攝）

記者歐建智／台中報導

中信兄弟與富邦悍將今天（6日）在台中洲際球場再交手，中信兄弟由本土投手蔡齊哲先發，蔡齊哲目前是4連敗、對戰富邦悍將2敗，富邦悍將先發投手派出洋投羅力，最近3連勝、對戰中信兄弟2戰全勝。

兄弟在5日擊敗富邦悍將，戰績22勝24敗1和、勝率0.478，與統一獅23勝25敗1和、勝率0.479之間已無勝差，但勝率以0.001落後還是居最後。富邦悍將22勝22敗1和、勝率5成仍居第2。桃猿24勝20敗1和、勝率0.545居首位。

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中信兄弟今天先發投手蔡齊哲，本季11場出賽有2勝5敗、防禦率5.57，51.2局被8支全壘打在內58支安打，29次三振、18次四死球，34失分有32責失，他在5月8日起4場先發都是敗投，已是4連敗。

蔡齊哲今年對富邦悍將3場，0勝2敗、對戰防禦率2.70，比自己今年的防禦率還要好，但這3場對戰都在新莊，今天是蔡齊哲今年首度在洲際對上富邦，不過蔡齊哲近2年在洲際8場出賽都未勝，還吞下6敗。

富邦悍將先發投手羅力本季出賽8場，4勝3敗、防禦率1.98，54.2局被5轟在40支安打，49次三振、10次四死球，15失分有12責失。他在5月8日起4場出賽拿到3勝。

羅力本季對戰中信兄弟2場都勝投、對戰防禦率1.20，目前是跨季對戰3連勝，上一次對戰敗投是2018年6月3日。

▲▼中信兄弟投手蔡齊哲。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼中信兄弟投手蔡齊哲。（圖／記者林敬旻攝）

關鍵字： 中華職棒中信兄弟富邦悍將蔡齊哲羅力
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