洋基2A突襲短打破洛磯接力「無安打」　觸犯潛規則板凳清空

Here is the bunt that broke up the @GoYardGoats no-hit bid in the 9th. What does Hartford starter Rico Garcia think of it? https://t.co/JKJTmZDBEb pic.twitter.com/24r6ZHwEj4 — Minor League Baseball (@MiLB) June 5, 2019

記者潘泓鈺／綜合報導

洛磯農場排名第21的右投賈西亞（Rico Garcia）與2名後援在2A的比賽聯手，將無安打比賽推進至第9局，沒想到對手此時使用突襲短打打破無安打比賽，雖然無關勝負，但由於觸犯棒球場上潛規則，雙方賽後在場上隔空叫囂。

洛磯2A球隊哈特佛山羊（Hartford Yard Goats），5日先發投手賈西亞聯手兩名後援，將洋基2A球隊特倫頓雷霆（Trenton Thunder）8局全面封鎖，只因為2次守備失誤讓打者站上壘包，但都沒有釀成大禍，帶著3比0接力無安打比賽進入第9局。

伯登（Ben Bowden）三振塞茲（Jorge Saez），距離紀錄只差2個出局數，此時列普卡（Matt Lipka）面對伯登的第一球，擺出短棒突襲短打站上一壘，打破無安打比賽。雖然伯登順利解決接下來2人，幫助山羊以3比0獲勝，但全隊對於列普卡觸犯棒球場上潛規則的行為相當不滿，比賽結束後雙方在場上板凳清空叫囂。

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這當然不是第一次大聯盟體系有人用突襲短打打破無安打比賽，大聯盟最有名的一次莫過於2001年5月26日，教士的戴維斯（Ben Davis）在8局用突襲短打破壞掉響尾蛇強投席琳（Curt Schilling）無安打比賽。