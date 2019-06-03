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NBA冠軍戰／柯瑞第四節竟0出手　大魔王變隱形人

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▲暴龍雷納德、勇士柯瑞、湯普森。（圖／達志影像／美聯社）

▲柯瑞末節沒有得分完全神隱。（圖／達志影像／美聯社）

記者張曜麟／綜合報導

勇士在總冠軍戰G2以109比104擊敗暴龍，成功把戰局扳成1比1平手，不過本戰「金州大魔王」柯瑞(Stephen Curry)表現卻不盡理想，全場雖進帳23分，不過命中率卻超級低迷，其中他在決勝節還沒有任何一次出手，但勇士卻能贏球，就可見金州軍團的團隊戰力相當強大。

柯瑞G1砍下全場最高的34分，不過在G2他的狀態卻大幅下滑，在首節僅有4分進帳，甚至還一度回到更衣室休息，根據場邊記者報導，柯瑞因為感冒狀態不佳，不過他隨後仍回到場上繼續征戰，只是柯瑞的表現仍然不達預期，雖然在次節單節獨攬12分，終場則是砍了23分、3籃板、4助攻。

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雖然得到23分，但柯瑞卻適17投僅6中，命中率僅有35.3％，拿手的三分球更慘，全場10投僅3中，命中率才3成，不過這位過去的MVP在決勝節的狀況更是到了慘不忍睹的境界，過往柯瑞只要在戰況拉鋸或不明朗時跳出來砍分，但這場他卻在決勝節神隱，完全沒有得分進帳，連一次出手機會都沒有，從「金州大魔王」變成「金州隱形人」，只是勇士仍靠著其他人砍分，依舊能夠贏下比賽，少了柯瑞戰力還是很強大。

不過柯瑞並不擔心自己的狀況，賽後談及了自己感冒表示，「我只是在比賽開打後感到身體不舒服，但在總冠軍戰中，如果對比賽有幫助，就沒有甚麼可以阻止我上場，在第三戰開打前，我還有時間來讓身體恢復，目前我還不知道具體原因是什麼。」

▲勇士柯瑞、湯普森；暴龍雷納德。（圖／達志影像／美聯社）

▲柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA總冠軍戰勇士柯瑞
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