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水手重砲部隊崩解又重建　布魯斯交易至費城人

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▲▼ 水手重砲布魯斯（Jay Bruce）（圖／路透）

▲水手重砲布魯斯告別西雅圖。（圖／路透）

記者林育正／綜合報導

季初全壘打滿天飛的西雅圖水手隊，將重砲外野手布魯斯(Jay Bruce)交易至費城人換來一名小聯盟內野手和現金。布魯斯的離去，可能代表水手隊又將進入陣容重整。

官方消息發佈之前，布魯斯就自己搶先披露被交易的消息，水手則是得到小聯盟的三壘手夏德(Jake Scheiner)。此外水手也將支付布魯斯2130萬美元薪資中的1850萬，代表接下來兩年費城人只需支付275萬元。費城人外野手埃雷拉（Odubel Herrera）目前因家暴案離隊接受調查，因此布魯斯的加入能夠優化外野調度。

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「在生涯這個時間點，我需要去一支能夠贏球的球隊。我大部份的生涯都是在國聯，好幾年都在國聯東區。我很期待加入費城人，希望有機會問鼎冠軍，這是我的目標，我想要贏球。」布魯斯說。32歲的他本季打擊率 2成12，貢獻14發全壘打28打點，長打率有5成33。

費城人總管柯藍塔克（Matt Klentak）表示：「有傷兵出現時他能為我們鎮守左右外野和一壘，他也是能夠扭轉戰局的左打，這是我們所欠缺的。」在埃雷拉缺席期間，費城人嘗試讓麥卡臣(Andrew McCutchen)、金格瑞（Scott Kingery）首中外野。麥卡臣在中外野時左外野為威廉斯(Nick Williams)，但他的打擊率僅有1成59，布魯斯可能接替他的位置。

此外費城人代打火力貧乏打擊率僅有1成52，1發全壘打和7打點，上壘率1成96，長打率2成17，在全聯盟排名僅29。

關鍵字： 水手布魯斯費城人
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