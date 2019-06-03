中華奧會榮獲國際奧林匹克學院獎　林鴻道雅典授獎

▲中華奧會榮獲國際奧林匹克學院獎座，主席林鴻道授獎。（圖／中華奧會提供）

體育中心／綜合報導

國際奧林匹克學院（IOA，International Olympic Academy）今日（6/2）於「第59屆國際奧林匹克學院國際青年研討會」開幕典禮現場舉行頒獎儀式，我國榮獲雅典娜奬（Prize Athena），由中華奧會林鴻道主席親自前往希臘雅典出席受獎。

中華奧會於1978年成立奧林匹克學院並開始舉辦研討會，是全球第4個成立的國家奧林匹克學院（NOA，National Olympic Academy）。林鴻道主席表示，中華奧會每年透過「奧林匹克研討會」、「奧林匹克精神巡迴講座」及「國際體育事務人才培訓」等常態性的奧林匹克精神教育活動，努力推廣及教育奧林匹克精神。

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除了國內的奧林匹克教育推展，中華奧會更積極鼓勵學員們參與國際奧林匹克學院及各國國家奧林匹克學院的各項活動，促進了奧林匹克精神的傳承，也讓我國青年學子走出台灣、和國際交流，充分體現奧林匹克價值：卓越、友誼、尊重。林鴻道主席在頒獎現場也特別感謝國際奧林匹克學院歷年來所給予的指導與協助。

奧林匹克學院乃是各國推展奧林匹克教育的重要環節，透過傳達不同國家的傳統文化、環境保護措施、世界和平議題等，促進青年積極參與體育活動。全球共有149個國家成立奧林匹克學院，而我國1978年成立中華奧林匹克學院，僅次於西班牙、日本以及韓國後，全球第4創設奧林匹克學院的國家，40餘年來致力於推廣奧林匹克教育，不曾停歇。

本次所頒的雅典娜獎座（Prize Athena），自2003年起創建迄今，每年針對於奧林匹克推廣有功人員或單位進行授獎；我國更是全球第5個獲頒此獎項的國家奧林匹克學院，意義非凡。