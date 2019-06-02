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日本公開賽／最終日賽程　中華泳隊13人6項拚奧運標

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▲2019年日本公開賽，200公尺蝶式B決賽，王冠閎。（圖／記者潘泓鈺攝）

▲王冠閎在第3天賽程游進200公尺蝶式B決賽。（圖／記者潘泓鈺攝）

記者潘泓鈺／東京報導

日本公開賽最後一天賽程，中華泳隊一共派出13人出賽6個項目，其中包含前3天唯一游進A決賽的黃渼茜，以及王星皓、林姵彣、王冠閎3位晉級過B決賽選手，2017年曾晉級50公尺自由式A決賽，並且游出全國紀錄的吳浚鋒也將出賽。

前3天賽程中華泳隊一共5人晉級決賽，其中黃渼茜50公尺蝶式為預賽1到8名的A決賽，並拿下第7名，其餘4人都是預賽9到16名的B決賽。王星皓400公尺混合式、林姵彣50公尺蛙式B決賽第1，王冠閎200公尺蝶式B決賽第2，王郁濂則是100公尺自由式B決賽第7。

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黃渼茜在最後一天賽事將出賽50公尺自由式，男子組則派出吳浚鋒、王澤、林建良3人，吳浚鋒2017年日本公開賽曾游進A決賽，王澤與2018年雅加達亞運該項目銀牌得主中村克共同分在第7組，第8組的林建良將碰頭雅加達亞運100公尺自由式金牌得主鹽浦慎理。

100公尺蝶式一共周偉良、朱宸平、王冠閎、王星皓出賽，其中王冠閎與朱宸平先後在全中運、全大運刷新該項目全國紀錄，王星皓、周偉良近年都在混合式有亮眼的表現。第2天賽程50公尺蛙式拿下B決賽第1的林姵彣，將與廖曼汶一同出賽200公尺蛙式。

100公尺蝶式競爭相當激烈，有眾多世界頂級蝶泳好手出賽，其中包括世青紀錄保持人米拉克（Kristof Milak）、亞洲紀錄保持人斯庫林（Joseph Schooling）以及水沼尚輝、小堀勇氣、瀨戶大也等一票日本名將。

71.女子50公尺自由式
黃渼茜（第5組-第3道）

72.男子50公尺自由式
吳浚鋒（第3組-第6道）
王澤（第7組-第9道）
林建良（第8組-第7道）

73.女子200公尺仰式
陳思綺（第1組-第3道）

74.男子200公尺仰式
莊沐倫（第3組-第3道）
林士傑（第6組-第0道）

76.男子100公尺蝶式
周偉良（第2組-第2道）
朱宸平（第3組-第8道）
王冠閎（第5組-第8道）
王星皓（第5組-第9道）

77.女子200公尺蛙式
廖曼汶（第1組-第5道）
林姵彣（第3組-第9道）

▲日本公開賽，林姵彣。（圖／記者潘泓鈺攝）

▲林姵彣。（圖／記者潘泓鈺攝）

▲日本公開賽，林姵彣。（圖／記者潘泓鈺攝）

▲黃渼茜。（圖／記者潘泓鈺攝）

▲2019日本公開賽，400公尺混合式B決賽，王星皓。（圖／記者潘泓鈺攝）

▲王星皓。（圖／記者潘泓鈺攝）

關鍵字： 日本公開賽黃渼茜王星皓林姵彣王冠閎
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