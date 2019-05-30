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前賽揚凱戈吸引5隊爭奪　紐媒爆洋基準備下週簽約

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▲太空人先發凱戈。（圖／達志影像／美聯社）

▲前美聯賽揚獎得主凱戈。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

前美聯賽揚獎得主凱戈（Dallas Keuchel），目前還在自由市場等待工作，不過隨著球季進行，各隊開始有了補強需求，估計在大聯盟選秀會結束後，凱戈動向將明朗化，紐約媒體更爆料，洋基準備在下週簽下凱戈。

因為凱戈去年拒絕合約報價，新球隊將會損失選秀權，而母隊可獲選秀補償，大聯盟業餘選秀會將於6月3日至5日進行，所以有意簽下他的球隊都計劃在選秀會結束後出手，知名記者海曼（Joe Heyman）也點出5支主要追逐球隊，包括洋基、光芒、雙城、勇士、紅雀和釀酒人。

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《ESPN》資深記者奧爾尼（Buster Olney）報導，隨著球季過了四分之一，凱戈改變心意，不再堅持5年9000萬美元大合約，而是考慮簽下一張超出合格報價金額（1790萬美元）的1年短約。

凱戈雖然本季尚未正式出賽，但為維持狀態，採取「投一休四」的節奏，並進行模擬賽，加上他似乎願意放棄長約，願意簽下1年短約，讓許多球隊都準備投入這場爭奪戰。

洋基被外界認為是最有機會的競爭者，由於本季投手群遭逢傷兵問題，王牌史華連諾（Luis Severino）養傷，預計明星賽後才能歸隊，而派克斯頓（James Paxton）和沙巴西亞（CC Sabathia）也曾掛傷號，目前位居美東區龍頭的洋基，正積極考慮網羅凱戈衝刺季後賽。

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關鍵字： 洋基凱戈
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