日本公開賽／萩野心病、池江白血症　日本天王天后都缺席

▲池江璃花子。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／東京報導

由日本泳協主辦的2019年日本公開賽，將在5月30日到6月2日於東京辰巳國際水泳場進行，賽事為7月世錦賽最後取標賽事，世界各國好手精銳盡出。地主國日本去年拿下34個項目中的29面金牌，不過今年兩大名將萩野公介以及雅加達亞運MVP池江璃花子，分別因為心理因素、白血病並未出賽。

每年5月底舉辦的日本公開賽，檔期在「游泳小奧運」之稱的FINA世錦賽之前，因此被各國重視，尤其今年又在2020年東京奧運取標範圍之內。去年雅加達亞運從中國手中奪回「亞洲第一」名號，亞洲游泳強權日本在地主主辦的日本公開賽表現幾乎都是最出色的，蛙式名將北島康介2008年曾經在此賽事締造200公尺蛙式新世界紀錄，去年更是狂掃29面金牌，只有5面落入其他國家手中。

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今年日本同樣派出瀨戶大也、入江陵介、江原騎士、大橋悠依等國家隊一線選手出賽，不過去年拿下2金的萩野公介、5金女子選手最多金牌的池江璃花子，從4月日本游泳錦標賽一路缺席。

2016年里約奧運400公尺混合式金牌得主萩野公介近期越游越慢，3月就透過經濟公司宣佈將無限期缺賽。平井伯昌教練透露，萩野練習時狀況都不錯，但一到比賽就完全失常，有如失憶症一般，有可能是精神方面的問題影響。

年僅19歲的池江璃花子，雅加達亞運4破大會紀錄摘下6金，寫下亞運歷史女運動員單屆最多金紀錄，並且獲選為亞運MVP，不料在2月傳出罹患白血病，就此暫停一切行程專心投入治療。

▲萩野公介。（圖／達志影像／美聯社）