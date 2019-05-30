運動雲

>

日本公開賽／萩野心病、池江白血症　日本天王天后都缺席

ETtoday運動雲

▲▼雅加達亞運，日本，池江璃花子，50公尺自由式金牌。（圖／達志影像／美聯社）

▲池江璃花子。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／東京報導

由日本泳協主辦的2019年日本公開賽，將在5月30日到6月2日於東京辰巳國際水泳場進行，賽事為7月世錦賽最後取標賽事，世界各國好手精銳盡出。地主國日本去年拿下34個項目中的29面金牌，不過今年兩大名將萩野公介以及雅加達亞運MVP池江璃花子，分別因為心理因素、白血病並未出賽。

每年5月底舉辦的日本公開賽，檔期在「游泳小奧運」之稱的FINA世錦賽之前，因此被各國重視，尤其今年又在2020年東京奧運取標範圍之內。去年雅加達亞運從中國手中奪回「亞洲第一」名號，亞洲游泳強權日本在地主主辦的日本公開賽表現幾乎都是最出色的，蛙式名將北島康介2008年曾經在此賽事締造200公尺蛙式新世界紀錄，去年更是狂掃29面金牌，只有5面落入其他國家手中。

請繼續往下閱讀...

今年日本同樣派出瀨戶大也、入江陵介、江原騎士、大橋悠依等國家隊一線選手出賽，不過去年拿下2金的萩野公介、5金女子選手最多金牌的池江璃花子，從4月日本游泳錦標賽一路缺席。

2016年里約奧運400公尺混合式金牌得主萩野公介近期越游越慢，3月就透過經濟公司宣佈將無限期缺賽。平井伯昌教練透露，萩野練習時狀況都不錯，但一到比賽就完全失常，有如失憶症一般，有可能是精神方面的問題影響。

年僅19歲的池江璃花子，雅加達亞運4破大會紀錄摘下6金，寫下亞運歷史女運動員單屆最多金紀錄，並且獲選為亞運MVP，不料在2月傳出罹患白血病，就此暫停一切行程專心投入治療。

里約奧運日本男子400公尺個人混合金牌萩野公介。（圖／達志影像／美聯社）

▲萩野公介。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 日本公開賽萩野公介池江璃花子白血病
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

屏東男酒醉脫褲露鳥！扒光女友衣路口狂打　她求「幫報警」沒人敢救

熱門新聞

運動家認賠殺出　前救援王朗尼成自由球員

中職／變！變！變！　伯納：我還在找尋神奇打線

日本公開賽／萩野心病、池江白血症　日本天王天后都缺席

中職／柏納帝那再見安打　洪一中：進入軌道

中職／IG限時動態惹議　王躍霖澄清：因鼻子過敏不舒服

中職／里迪沒打出洋砲身價　兄弟新洋將有鎖定人選

讀者回應

﻿

最新新聞

1統一獅10比4宰富邦　3連勝爬第二

2賣給凱擘集團？ELEVEN聲明澄清不實言論

3董恆毅離世　翻滾阿信悼：怎麼可能

4日本公開賽／日本天王天后都缺席

5日本公開賽／21人出征尬國際好手

熱門新聞

1運動家認賠殺出　朗尼成自由球員

2變！變！變！　伯納：找尋神奇打線

3日本公開賽／日本天王天后都缺席

4柏納帝那再見安　洪一中：進入軌道

5限時動態惹議　王躍霖澄清：鼻子過敏

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

熱門影音

全站熱門影音

中華職棒30周年05/21~05/26精彩投打

中華職棒30年_宣傳片

5/21~5/26中職五大好球

陳子豪上壘後發動盜壘成功 | 05_29 兄弟 vs Lamigo 六局上

柏納帝那漂亮滑接，沒收林明杰可能形成的安打 | 05/29 兄弟 vs Lamigo 九局上

萬安演習大媽「狀況外」不熄火　警傻眼吼3遍...她：你沒愛心喔！

稱「同志比野狗恐怖」！縣議員質詢惹議...坦言：語意失當

巴西男子拍《復仇者聯盟4》 300人見證電影院感人求婚

老奶奶怕被嫌髒不敢進店買漢堡　路人暖舉惹淚：好想念我的阿嬤...

加熱菸品因「危害健康」不課稅　立委傻眼：傳統香菸就不會！？
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366