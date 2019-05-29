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文姿云力拚亞錦賽四連霸　連兩站奪銀笑稱「晚上睡覺很氣」

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▲▼鄭兆村、文姿云TRUE代言人 。（圖／記者謝孟儒攝）

▲鄭兆村、文姿云擔任代言人 。（圖／記者謝孟儒攝，下同）

記者謝孟儒／台北報導

兩屆亞運空手道金牌好手文姿云、亞洲標槍紀錄保持人鄭兆村29日出席TURE瑜伽健身集團代言活動，現場體驗了瑜伽以及訓練，並談到自己未來的規劃，其中剛拿下兩戰銀牌的文姿云，「回想起來還是覺得很氣，但也知道自己哪邊還需要加強的地方。」

▼文姿云現場體驗。

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▲▼鄭兆村、文姿云TRUE代言人 。（圖／記者謝孟儒攝）

文姿云日前2019年世界空手道1級系列賽、摩洛哥站以及伊斯坦堡站，連續拿下銀牌，目前在奧運積分榜55公斤級排名第2，被看好很有機會能夠搶下奧運資格，並為中華隊在奧運空手道項目摘下首面金牌，29日出席品牌代言活動，回想自己「連兩銀」，其中在伊斯坦堡站更是在最後30秒被逆轉，「晚上睡覺還是很氣。」

▲▼鄭兆村、文姿云TRUE代言人 。（圖／記者謝孟儒攝）

「我不喜歡輸的感覺，可能是因為小時候都玩鬼抓人，就不想要當鬼被抓吧。」文姿云笑稱自己不服輸的個性來自小時候，「不過就會去檢討為什麼比賽最後被逆轉，去想怎樣能夠讓結果更好。」看到鄭兆村已經拿下東京奧運門票，「覺得有激勵也有感動，也想說自己要更努力。」

連續在2016年至2018年拿下亞錦賽三連霸的文姿云，接下來的目標要在今年力拼四連霸，「雖然這是我的目標，不過我不會給自己太大的壓力，把當下的狀況做得更穩定，應該沒有什麼太大的問題。」

▲▼鄭兆村、文姿云TRUE代言人 。（圖／記者謝孟儒攝）

關鍵字： 文姿云
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