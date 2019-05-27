玉山盃／穀保有計劃培養強投　潘文輝飆破150還能成長

▲玉山盃，新北市潘文輝、岳政華、林吳晉瑋。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台北報導

距離玉山盃四強賽有4天休兵日，新北市讓豪華投手陣容動一動，高一備受矚目的火球男潘文輝投2局，此戰最快飆148公里，總教練周宗志坦言，還在測試他。

穀保近年來好投手輩出，王彥程與岳政華即將畢業，高一馬上就有左投林昱珉，以及潘文輝、曾宥叡兩位右投接班，再加上高二的李慶隆表現也逐漸穩定，負擔局數越來越多，而且每位投手都有一本專屬訓練日誌，每場比賽都派沒有上場的球員幫忙記錄球種、球速、局數、球數等數據，有計劃的培養強投。

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新北市27日對新竹市採投手車輪戰，潘文輝投2局，被敲出3安打，奪3次三振無失分，黃震武、曾宥叡、李慶隆、林昱珉、王彥程各負擔1局。周宗志透露，「投手調整都還不錯，曾宥叡速度有投出來，但內外角位置沒有到位，還會提醒他。」

潘文輝前一戰23日對決台南市先發，飆出生涯最速150公里，穀保有計劃培養他高三再增快至少5公里，周宗志說，「他那天投5.2局，用65球，相隔3天再讓他先發，是想測試他，但速度看起來不若上一場那麼好，看來休息天數要再拉長才行。」

潘文輝高一上學期參加鋁棒聯賽，沒有參加黑豹旗及木棒聯賽，玉山盃是首度正式的木棒全國賽，雖然起步比同屆的曾宥叡和林昱珉晚一些，但在玉山盃大放異彩，周宗志說，「他還一年級而已，給他時間成長，目前看來他投7局，表現在我們預期內，甚至比預期還好一點。」