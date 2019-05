法網／費德勒1999年初登場鮮肉樣　當時127參賽者全都退

▲費德勒距離首次法網登場剛好20年。(圖/達志影像/美聯社)



記者林育正/綜合報導

1999年17歲的費德勒(Roger Federer)在法網獲得外卡參戰,為男單賽事最年輕選手,完成生涯大滿貫初登場。20年過後,籤表上其他127位對手已全數退休,只剩下費德勒一人還在場上奮戰,仍是奪冠五大熱門之一。

當時費德勒世界排名僅有111名,曾兩次闖進ATP巡迴賽8強,兩次挑戰賽4強,那年開季他才剛突破300名大關。「我當時真的很開心,很幸運拿到外卡,這是別具意義的一刻。」首輪碰上當時兩屆美網冠軍澳洲好手拉夫特(Pat Rafter)7比5先拿下首盤,但隨後3比6、0比6、2比6耗時2小時13分鐘遭逆轉止步首輪。

「回頭看過去的籤表我是唯一還在打的人,讓我還滿開心的。代表我跨越了舊世代和新世代。」那年籤表其他127位選手已全數退休,包括該年冠軍阿格西(Andre Agassi)、台裔美籍好首張德培、納達爾(Rafael Nadal)的教練莫亞(Carlos Moya)、「野兔」休威特(Lleyton Hewitt)等人。

現在暌違3年重返法網,費德勒受到英雄式歡呼,全場座無虛席,他也不負眾望在首輪直落三擊敗義大利選手索內戈(Lorenzo Sonego)。「距離我第1次參賽已經20年,唯一奪冠也已經是10年前了。現在對我和巴黎都是重要的一刻。」

#OTD on 25 May 1999, 20 years ago. Roger Federer Made his First Grand Slam debut [ @rolandgarros ]. Since then we've been witnessing the Greatest Sportsperson of the Sport Tennis. We are still here to admire you Thank You Fed!!! Good luck to you @rogerfederer pic.twitter.com/4xbS4D4x91