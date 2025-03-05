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「投球哲學家」今永昇太4局無失分自我剖析　順調迎接日本開幕戰

▲▼今永昇太。（圖／達志影像／美聯社）

▲今永昇太。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

小熊隊投手今永昇太5日（台灣時間）在春訓熱身賽先發對戰聖地牙哥教士隊，繳出4局無失分的優質內容。他在這場比賽中投出50球，被敲2支安打，奪3次三振，展現穩定的控球與壓制力。雖然未達預定的60球，但他於賽後在牛棚追加投了10球，進一步調整狀態。

本場比賽是今永為月18日東京巨蛋開幕戰進行的調整之一。賽後，他接受訪問時，展現出「投球哲學家」的思維，詳細剖析了自己目前的狀況與調整方向，日媒《體育報知》譽為「投球哲學家」。「從表面上來看，這次春訓的狀況似乎很順利，甚至我自己也覺得，旁人看來應該也是如此。」

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今永認為還有需要修正之處，他解釋，在休賽季的訓練中，他增強了體能與爆發力，包括跳躍力提升、短衝速度增加等，讓他感受到自身的進步。他在最近幾次的實戰模擬賽中，試圖採取「力量型投球」的策略。

「但對我來說，什麼是力量型投球呢？如果說投出95英里（約152.9公里）以上的速球，比起慢的，當然是比較好。我的想法有點偏向這個方向……但後來我意識到，這並不是我投球的真正優勢。」今永說。

經過前幾場比賽的自我調整，他逐漸體會到自己應該回歸原本的投球風格，而不只是追求球速提升。他表示，能夠在現階段就察覺這個錯誤，並及時修正，對於自己在開幕戰前的準備來說是件好事。

透過這場比賽的表現，今永證明了自己在身體狀態與投球策略上皆已逐步進入最佳狀態，並將持續調整，以迎接東京巨蛋的開幕戰。

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