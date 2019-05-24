運動雲

>

蘇迪曼盃／中華隊今11點八強戰印尼　勝出有難度力拼晉級

ETtoday運動雲

▲▼ 蘇迪曼盃,中華羽球隊, 戴資穎。（圖／CFP）

▲ 蘇迪曼盃,中華羽球隊, 戴資穎。（圖／CFP）

記者謝孟儒／綜合報導

2019年蘇迪曼盃世界羽毛球混合團體錦標賽持續進行，中華隊順利以分組第二晉級八強後，24日上午11點要對上印尼，而從世界排名來看，只有世界球后戴資穎以及目前排在第4的男單一哥周天成略有優勢，對上男雙和混雙實力完整的印尼，將會是場硬仗。

中華隊在小組賽前一場以2比3輸給南韓，其中關鍵女單的戴資穎輸給安世英，以分組第二晉級，可能會碰到分組第一的大陸、日本或是印尼，最後根據抽籤結果，中華隊碰上印尼，23日晚間進行第一檔次兩組八強賽事，最終由泰國和大陸先搶下四強門票，24日上午11點則是進行中華對上印尼、日本對上馬來西亞的賽事。

請繼續往下閱讀...

▼ 蘇迪曼盃,中華羽球隊, 周天成。（圖／CFP）

▲▼ 蘇迪曼盃,中華羽球隊, 周天成。（圖／CFP）

印尼在男單、男雙、女雙、混雙都有優勢，尤其是男雙有從2018年9月至今，穩坐世界第一的吉地安（Marcus Fernaldi Gideon）／蘇卡穆約（Kevin Sanjaya Sukamuljo），以及全英賽冠軍的阿赫桑（Mohammad AHSAN）／塞蒂亞萬（Hendra SETIAWAN）。

▼ 蘇迪曼盃,中華羽球隊, 廖敏竣／蘇敬恒 。（圖／CFP）

▲▼ 蘇迪曼盃,中華羽球隊, 廖敏竣／蘇敬恒 。（圖／CFP）

印尼男單則有世界排名第7、去年亞運金牌的喬納坦（Jonatan Christie）以及排名第8的金廷（Anthony Sinisuka Ginting），女雙則是世界第5的波莉（Greysia POLIIA）／拉哈育（priyani RAHAYU），混雙則有排名第6的哈菲茲（Hafiz FAIZALGloria）／維德佳佳（Emanuelle WIDJAJA）。

從世界排名來看，中華隊僅有女單戴資穎以及男單周天成有優勢，勝出難度相當高，中華隊目前男雙最高世界排名的廖敏竣／蘇敬恒排在11，關鍵的王齊麟／李洋則是在26，女雙和混雙相對較弱，因此預期會是場硬戰，目前雙方隊伍排點尚未出爐，賽事預計在24日上午11點進行，中華隊連四屆最佳成績八強止步，本屆力拼衝擊四強。

▼ 蘇迪曼盃,中華羽球隊, 王齊麟／李洋。（圖／CFP）

▲▼ 蘇迪曼盃,中華羽球隊, 王齊麟、李洋,麟洋配 。（圖／CFP）

關鍵字： 蘇迪曼盃

<驚>UA運動服居然暗藏礦物粉末

留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

蔡齊哲暴投，讓三壘跑者回來攻下第二分 | 05_23 Lamigo vs 兄弟 一局上

熱門新聞

史上最奇葩輸球！「一顆暴投」逆轉比數　141萬球迷傻眼：到底發生什麼事？

雷納德甩膝傷轟35+9率暴龍東冠聽牌　VV大復活飆21分剋公鹿

大都會老浪人坐uber 2小時上大聯盟　球場迷路代打敲3分彈

蘇迪曼盃／依瑟儂關鍵擊敗安世英　帶領泰國3比1晉級四強

中職／看不到桃猿與統一轉播　球迷要捍衛收視權益

中華白新世代5長人　齊聚改造盼接班台籃支柱

讀者回應

﻿

最新新聞

1鄭兆村領銜F4　國田賽衝向奧運

2味全尋璞玉！張泰山看好重砲未來

3日本3比0大馬晉級　四強交手印尼

4日職明星賽票選　王柏融、陽岱鋼拚了

5耶里奇現身鹿龍之戰　將啤酒乾杯

熱門新聞

1「一顆暴投」逆轉比數　141萬球迷傻眼

2雷納德甩膝傷轟35+9率暴龍東冠聽牌

3大都會浪人坐uber 2小時上大聯盟

4依瑟儂退安世英　泰國3比1晉級四強

5看不到猿獅轉播　球迷要捍衛收視權益

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰淇淋，週抽日本東京機票、最新款手機、東森購物禮券等大獎！

熱門影音

全站熱門影音

中職啦啦隊新血甜笑白裙妹超正！　網緊盯渾圓「兄弟」2字...晃到頭暈

鄭凱文解決掉藍寅倫後，向觀眾兩度鞠躬 | 05_22 Lamigo vs 兄弟 賽後

鄭凱文因不滿換投，直接下場將球隨手拋給捕手遭球團罰款警告｜05_15 統一 vs 兄弟 賽後

傅達仁安樂死飲藥身影首次曝光　臨終前深情吻別妻兒「不痛了...」

羅力優質先發九局無失分並送出12次三振，拿下完投完封勝 | 05_22 富邦 vs 統一 賽後

傳教好崩潰！信徒「誠實回答」　3分鐘打臉13次...師父超惱羞

「挺台進WHA」聖文森發言超熱血　3分影片曝光！網友感動噴淚

恐怖房客頭塞氣窗偷窺情侶租屋　新竹妹崩潰直擊...網嚇壞：快搬

沒耐心貓媽推兒落下「緊企睏」　網噴笑：本性大過母性XD

試吃黑糖珍奶、剝皮香蕉冰棒　夏日超商7種熱門冰品開箱！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366