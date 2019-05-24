蘇迪曼盃／中華隊今11點八強戰印尼　勝出有難度力拼晉級

▲ 蘇迪曼盃,中華羽球隊, 戴資穎。（圖／CFP）

記者謝孟儒／綜合報導

2019年蘇迪曼盃世界羽毛球混合團體錦標賽持續進行，中華隊順利以分組第二晉級八強後，24日上午11點要對上印尼，而從世界排名來看，只有世界球后戴資穎以及目前排在第4的男單一哥周天成略有優勢，對上男雙和混雙實力完整的印尼，將會是場硬仗。

中華隊在小組賽前一場以2比3輸給南韓，其中關鍵女單的戴資穎輸給安世英，以分組第二晉級，可能會碰到分組第一的大陸、日本或是印尼，最後根據抽籤結果，中華隊碰上印尼，23日晚間進行第一檔次兩組八強賽事，最終由泰國和大陸先搶下四強門票，24日上午11點則是進行中華對上印尼、日本對上馬來西亞的賽事。

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▼ 蘇迪曼盃,中華羽球隊, 周天成。（圖／CFP）

印尼在男單、男雙、女雙、混雙都有優勢，尤其是男雙有從2018年9月至今，穩坐世界第一的吉地安（Marcus Fernaldi Gideon）／蘇卡穆約（Kevin Sanjaya Sukamuljo），以及全英賽冠軍的阿赫桑（Mohammad AHSAN）／塞蒂亞萬（Hendra SETIAWAN）。

▼ 蘇迪曼盃,中華羽球隊, 廖敏竣／蘇敬恒 。（圖／CFP）

印尼男單則有世界排名第7、去年亞運金牌的喬納坦（Jonatan Christie）以及排名第8的金廷（Anthony Sinisuka Ginting），女雙則是世界第5的波莉（Greysia POLIIA）／拉哈育（priyani RAHAYU），混雙則有排名第6的哈菲茲（Hafiz FAIZALGloria）／維德佳佳（Emanuelle WIDJAJA）。

從世界排名來看，中華隊僅有女單戴資穎以及男單周天成有優勢，勝出難度相當高，中華隊目前男雙最高世界排名的廖敏竣／蘇敬恒排在11，關鍵的王齊麟／李洋則是在26，女雙和混雙相對較弱，因此預期會是場硬戰，目前雙方隊伍排點尚未出爐，賽事預計在24日上午11點進行，中華隊連四屆最佳成績八強止步，本屆力拼衝擊四強。

▼ 蘇迪曼盃,中華羽球隊, 王齊麟／李洋。（圖／CFP）