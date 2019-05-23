蘇迪曼盃／依瑟儂關鍵擊敗安世英　帶領泰國3比1晉級四強

▲ 2019蘇迪曼盃,泰國羽球隊,依瑟儂 。（圖／CFP）

記者謝孟儒／綜合報導

2019年蘇迪曼盃世界羽毛球混合團體錦標賽持續進行，23日晚間進行第一檔次兩組八強賽事，由泰國對上上屆冠軍的南韓，其中在第4點女單項目，依瑟儂出戰前一日擊敗世界球后戴資穎的天才少女安世英，最終依瑟儂(Ratchanok Intanon)直落二勝出，帶領泰國先搶下四強門票。

泰國在小組賽以3比2擊敗俄羅斯，再以1比4輸給日本，不過俄羅斯也輸給日本，泰國以分組第二晉級八強，八強賽對上南韓，第1點混雙南韓派出世界排名12的徐承宰／蔡侑玎，對上世界第4的德差蓬（Dechapol Puavaranukro）／沙西麗（Sapsiree Taerattanachai）以兩個18：21落敗。

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▼ 2019蘇迪曼盃,泰國羽球隊,旺查倫 。（圖／CFP）

泰國搶下第一點後，第2點男單派出小將旺查倫對上許侊熙，則是以兩個21：17收下勝利，眼看泰國將要聽牌，不過第3點男雙革德倫（Kittinupong Kedren）／提恩（Tinn Isriyanet）卻遭南韓姜敏赫／金元昊三局逆轉。

關鍵第4點女單，由依瑟儂出戰安世英，安世英在本屆蘇迪曼盃接連擊敗香港張雁宜，以及戴資穎聲名大噪氣勢也很旺，不過本次交手第一局依瑟儂都維持領先，連拿6分拉開差距，沒讓安世英追上，依瑟儂21：15拿下，第二局安世英展現粘人防守從落後追至一分反超，依瑟儂追至16平再反超。

▼蘇迪曼盃,南韓羽球隊, 安世英。（圖／CFP）

最終依瑟儂連下3分以21：17直落二擊敗安世英，不但拿下比賽勝利，也幫助泰國以總點數3比1晉級四強，並且雪恥上一屆輸給南韓之仇，依瑟儂也帶領搶下本屆蘇迪曼盃的首張四強門票，中斷安世英的連勝，也粉碎了南韓想要爭取衛冕之路。

另一頭的八強賽事由大陸出戰丹麥，第1點混雙大陸鄭思維／黃雅瓊順利以直落二拿下，不過第2點男單，諶龍遭到丹麥前球王安賽龍直落二，第3點的男雙李俊慧／劉雨辰也是直落二勝出，大陸搶先聽牌之後，第4點的女單陳雨菲第二局順利拉開比分直落二，大陸以3比1晉級四強。泰國和大陸將在四強賽交手。

▼ 蘇迪曼盃,大陸羽球隊, 鄭思維／黃雅瓊 。（圖／CFP）