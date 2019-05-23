運動雲

>

蘇迪曼盃／依瑟儂關鍵擊敗安世英　帶領泰國3比1晉級四強

ETtoday運動雲

▲▼ 2019蘇迪曼盃,泰國羽球隊,依瑟儂 。（圖／CFP）

▲ 2019蘇迪曼盃,泰國羽球隊,依瑟儂 。（圖／CFP）

記者謝孟儒／綜合報導

2019年蘇迪曼盃世界羽毛球混合團體錦標賽持續進行，23日晚間進行第一檔次兩組八強賽事，由泰國對上上屆冠軍的南韓，其中在第4點女單項目，依瑟儂出戰前一日擊敗世界球后戴資穎的天才少女安世英，最終依瑟儂(Ratchanok Intanon)直落二勝出，帶領泰國先搶下四強門票。

泰國在小組賽以3比2擊敗俄羅斯，再以1比4輸給日本，不過俄羅斯也輸給日本，泰國以分組第二晉級八強，八強賽對上南韓，第1點混雙南韓派出世界排名12的徐承宰／蔡侑玎，對上世界第4的德差蓬（Dechapol Puavaranukro）／沙西麗（Sapsiree Taerattanachai）以兩個18：21落敗。

請繼續往下閱讀...

▼ 2019蘇迪曼盃,泰國羽球隊,旺查倫 。（圖／CFP）

▲▼ 2019蘇迪曼盃,泰國羽球隊,旺查倫 。（圖／CFP）

泰國搶下第一點後，第2點男單派出小將旺查倫對上許侊熙，則是以兩個21：17收下勝利，眼看泰國將要聽牌，不過第3點男雙革德倫（Kittinupong Kedren）／提恩（Tinn Isriyanet）卻遭南韓姜敏赫／金元昊三局逆轉。

關鍵第4點女單，由依瑟儂出戰安世英，安世英在本屆蘇迪曼盃接連擊敗香港張雁宜，以及戴資穎聲名大噪氣勢也很旺，不過本次交手第一局依瑟儂都維持領先，連拿6分拉開差距，沒讓安世英追上，依瑟儂21：15拿下，第二局安世英展現粘人防守從落後追至一分反超，依瑟儂追至16平再反超。

▼蘇迪曼盃,南韓羽球隊, 安世英。（圖／CFP）

 ▲▼ 蘇迪曼盃,南韓羽球隊, 安世英。（圖／CFP）

最終依瑟儂連下3分以21：17直落二擊敗安世英，不但拿下比賽勝利，也幫助泰國以總點數3比1晉級四強，並且雪恥上一屆輸給南韓之仇，依瑟儂也帶領搶下本屆蘇迪曼盃的首張四強門票，中斷安世英的連勝，也粉碎了南韓想要爭取衛冕之路。

另一頭的八強賽事由大陸出戰丹麥，第1點混雙大陸鄭思維／黃雅瓊順利以直落二拿下，不過第2點男單，諶龍遭到丹麥前球王安賽龍直落二，第3點的男雙李俊慧／劉雨辰也是直落二勝出，大陸搶先聽牌之後，第4點的女單陳雨菲第二局順利拉開比分直落二，大陸以3比1晉級四強。泰國和大陸將在四強賽交手。

▼ 蘇迪曼盃,大陸羽球隊, 鄭思維／黃雅瓊 。（圖／CFP）

▲▼ 蘇迪曼盃,大陸羽球隊, 鄭思維/黃雅瓊 。（圖／CFP） 。

關鍵字： 蘇迪曼盃

<驚>UA運動服居然暗藏礦物粉末

留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

插腰＋屁股側邊翹修飾身形曲線　網紅示範10招比基尼拍照技巧

熱門新聞

史上最奇葩輸球！「一顆暴投」逆轉比數　141萬球迷傻眼：到底發生什麼事？

雷納德甩膝傷轟35+9率暴龍東冠聽牌　VV大復活飆21分剋公鹿

大都會老浪人坐uber 2小時上大聯盟　球場迷路代打敲3分彈

蘇迪曼盃／依瑟儂關鍵擊敗安世英　帶領泰國3比1晉級四強

中職／看不到桃猿與統一轉播　球迷要捍衛收視權益

中華白新世代5長人　齊聚改造盼接班台籃支柱

讀者回應

﻿

最新新聞

1鄭兆村領銜F4　國田賽衝向奧運

2味全尋璞玉！張泰山看好重砲未來

3日本3比0大馬晉級　四強交手印尼

4日職明星賽票選　王柏融、陽岱鋼拚了

5耶里奇現身鹿龍之戰　將啤酒乾杯

熱門新聞

1「一顆暴投」逆轉比數　141萬球迷傻眼

2雷納德甩膝傷轟35+9率暴龍東冠聽牌

3大都會浪人坐uber 2小時上大聯盟

4依瑟儂退安世英　泰國3比1晉級四強

5看不到猿獅轉播　球迷要捍衛收視權益

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰淇淋，週抽日本東京機票、最新款手機、東森購物禮券等大獎！

熱門影音

全站熱門影音

中職啦啦隊新血甜笑白裙妹超正！　網緊盯渾圓「兄弟」2字...晃到頭暈

鄭凱文解決掉藍寅倫後，向觀眾兩度鞠躬 | 05_22 Lamigo vs 兄弟 賽後

鄭凱文因不滿換投，直接下場將球隨手拋給捕手遭球團罰款警告｜05_15 統一 vs 兄弟 賽後

傅達仁安樂死飲藥身影首次曝光　臨終前深情吻別妻兒「不痛了...」

羅力優質先發九局無失分並送出12次三振，拿下完投完封勝 | 05_22 富邦 vs 統一 賽後

傳教好崩潰！信徒「誠實回答」　3分鐘打臉13次...師父超惱羞

「挺台進WHA」聖文森發言超熱血　3分影片曝光！網友感動噴淚

恐怖房客頭塞氣窗偷窺情侶租屋　新竹妹崩潰直擊...網嚇壞：快搬

沒耐心貓媽推兒落下「緊企睏」　網噴笑：本性大過母性XD

試吃黑糖珍奶、剝皮香蕉冰棒　夏日超商7種熱門冰品開箱！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366