大都會老浪人坐uber 2小時上大聯盟　球場迷路代打敲3分彈

▲大都會老將戴維斯 。(圖/達志影像/美聯社)



記者林育正/綜合報導

大都會38歲老將戴維斯(Rajai Davis)23日上演驚奇之旅,下午5點被叫上大聯盟,坐了2小時uber到球場卻迷路找不到休息室。經過一番折騰上場代打就轟出3分彈幫助球隊6比1擊潰來訪的國民。

戴維斯原本在賓州的理海谷進行牛棚打擊練習,接到通知後花了243美元坐uber直奔大都會主場。一路上與司機傑森(Jason)聊天,下車兩人還在球場前合照。他大約在3局抵達球場,卻找不到休息室,5局才與總教練米奇(Mickey Callaway)碰面。結果8局下上場代打,就抓到杜利德(Sean Doolittle)的快速球敲出3分砲。

戴維斯生涯待過7支球隊,曾奪下盜壘王,最著名的代表作為2016世界大戰G7棒打小熊查普曼(Aroldis Chapman)敲出2分打點追平分全壘打,可惜最後印地安人仍在延長賽吞敗。而在那年,米奇剛好就執教印地安人,兩人這次在紐約重逢。

米奇賽後說:「他是能為你贏球的球員,非常具有團隊感染力,大家都很喜歡她,這是他最在行的。他充滿自信,永遠準備好上場。」

「我真的很感謝球團給我的機會,我希望能馬上為球隊貢獻,我真的很幸運。」戴維斯說。

First career at-bat in a #Mets uniform.@rajai11davis delivers in a BIG way. pic.twitter.com/tDMqswYnxe