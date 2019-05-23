大都會老浪人坐uber 2小時上大聯盟　球場迷路代打敲3分彈

▲大都會老將戴維斯 。（圖／達志影像／美聯社）



記者林育正／綜合報導

大都會38歲老將戴維斯(Rajai Davis)23日上演驚奇之旅，下午5點被叫上大聯盟，坐了2小時uber到球場卻迷路找不到休息室。經過一番折騰上場代打就轟出3分彈幫助球隊6比1擊潰來訪的國民。

戴維斯原本在賓州的理海谷進行牛棚打擊練習，接到通知後花了243美元坐uber直奔大都會主場。一路上與司機傑森(Jason)聊天，下車兩人還在球場前合照。他大約在3局抵達球場，卻找不到休息室，5局才與總教練米奇（Mickey Callaway）碰面。結果8局下上場代打，就抓到杜利德（Sean Doolittle）的快速球敲出3分砲。

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戴維斯生涯待過7支球隊，曾奪下盜壘王，最著名的代表作為2016世界大戰G7棒打小熊查普曼(Aroldis Chapman)敲出2分打點追平分全壘打，可惜最後印地安人仍在延長賽吞敗。而在那年，米奇剛好就執教印地安人，兩人這次在紐約重逢。

米奇賽後說：「他是能為你贏球的球員，非常具有團隊感染力，大家都很喜歡她，這是他最在行的。他充滿自信，永遠準備好上場。」

「我真的很感謝球團給我的機會，我希望能馬上為球隊貢獻，我真的很幸運。」戴維斯說。

First career at-bat in a #Mets uniform.@rajai11davis delivers in a BIG way. pic.twitter.com/tDMqswYnxe — New York Mets (@Mets) May 23, 2019

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