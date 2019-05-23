東冠G5公鹿主場搶聽牌　天王山之戰獲勝晉級機率達8成

▲公鹿靠主場拼聽牌。（圖／達志影像／美聯社）



記者張曜麟／綜合報導

東區冠軍戰G5將在24日移師密爾瓦基開打，目前雙方戰況打成平手，這場「天王山之戰」顯得格外重要，根據統計贏下系列賽關鍵第5戰的球隊晉級機率高達82％，現在公鹿回到主場作戰，需要善用主場優勢全力搶下勝利，同時也需要有更多球員幫助安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)分擔得分壓力，才有機會衝出東區。

雙方在前4場比賽，都成功捍衛主場沒讓對手在主場拿下勝利，這也導致兩隊目前戰成平手，G5要回到密爾瓦基開打，這對於公鹿而言絕對是利多，只要攻下G5就握有絕對主導權，不僅取得聽牌優勢，甚至最糟情況仍可以回到主場打搶7大戰，

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根據統計，在歷史上季後賽7戰4勝制的系列戰中，一共出現206次雙方打成2比2平手，而贏下第5戰的的球隊，有169次成功晉級，機率高達82％，而過去贏下東區「天王山之戰」的27支球隊，最後有22支球隊贏下了系列戰並且晉級，機率高達81.5％，由於公鹿先前都是在主場獲勝，這也比起暴龍有著更大優勢。

若公鹿想要順利晉級，就需要更多球員跳出來幫助「字母哥」分擔壓力，因為在這4場比賽下來，是他打得最爛的一輪系列戰，場均雖有22.8分、16籃板、5.8助攻，但命中率僅有44.5％，三分命中率22.9％，罰球命中率59.7％，場均出現5.3次失誤，在前2輪系列戰中，他的命中率皆沒有低於50％，罰球命中率也沒有低於60％，場均沒有出現超過3次失誤，同時場均也沒有低於25分，由此可見「字母哥」確實受到限制。

由於公鹿的替補相當強大，只要能限制住暴龍火力，加上團隊多點開花，就有很大機會搶下聽牌優勢，因為多倫多軍團的替補狀況非常不穩定，往往進攻只會剩下雷納德(Kawhi Leonard)一點，這也會讓公鹿非常好防守。

▲天王山之戰獲勝晉級機率高達8成。（圖／達志影像／美聯社）

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