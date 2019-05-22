條紋軍看見金鶯就開砲　金鶯成史上最快挨百轟球隊

▲赫斯（David Hess）本季已被狂轟17發全壘打。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃詩崴／綜合報導

巴爾的摩金鶯今（22）日慘遭洋基以11比4血洗，洋基桑契斯（Gary Sanchez）、佛雷澤（Clint Frazier）合計轟出3發全壘打，也讓金鶯僅花了48場就被敲出100轟，打破大聯盟史上開季最快埃百轟的紀錄，並且足足將前一次的紀錄推進了9場。

金鷹先發投手赫斯（David Hess）今天分別在1、3、5局各挨1發全壘打，也讓他主投5局狂丟9分都是自責分，第5局由佛雷澤敲出的全壘打更是金鶯本季被敲的第100發全壘打，金鶯本季進行了48場比賽，打破堪薩斯皇家在2000年開季57場埃百轟的最速紀錄。

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▲金鶯先發輪值被全壘打機率極高。（圖／達志影像／美聯社）

金鶯先發輪值中赫斯、梅斯（John Means）、史崔利（Dan Straily）、凱許納（Andrew Cashner），四人就佔百轟中的47發全壘打，另外本季因傷只出賽三場的柯布（Alex Cobb）也有9發全壘打的「貢獻」。

金鶯本季刷新大聯盟最快挨百轟的紀錄，其中「罪魁禍首」所屬同區的紐約洋基，兩隊本季交手10次，洋基不但帶走8勝，並且還對金鶯轟出了29發全壘打，其中桑契斯與托瑞斯（Gleyber Torres）各轟出8發全壘打最為兇狠。

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