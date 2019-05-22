中職／兄弟搶龍頭寶座　運彩看好桃猿

▲尼克斯。（圖／記者黃克翔攝）

體育中心／綜合報導

中信兄弟在澄清湖球場迎戰Lamigo桃猿，賽前雙方在排行榜上無勝差，猿隊僅以千分之一勝率領先暫居龍頭，此役攸關上半季排名走向，排名A段班球隊正面交鋒，地主中信兄弟由萊福力擔綱先發，至於猿隊同樣派出洋投掛帥，尼克斯扛下重責。台灣運彩開盤看好桃猿。

遊戲玩法有讓分、不讓分、大小、單雙等四種，今日讓分賠率開出Lamigo桃猿讓1.5分賠率2.30，中信兄弟受讓1.5分，賠率1.40。

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不讓分開盤，Lamigo桃猿賠率1.75、中信兄弟賠率1.75。大小分開出9.5分，大分賠率1.80，小分賠率1.70、單數賠率1.50，雙數賠率2.05。

尼克斯先發8場，戰績4勝3敗，防禦率3.06，本季面對中信兄弟特別有心得，對戰防禦率僅有2.31，而且每場比賽都能至少投滿6局，4月25日更投出生涯在中華職棒首場完投完封勝，壓制中信兄弟打線。

至於兄弟先發投手萊福力，本季先發7場，其中4場為優質先發，戰績2勝3敗防禦率2.47，本季他曾兩度面對Lamigo，防禦率3.60，上一戰是4月25日，在桃園球場被敲9支安打，失7分其中4分為自責分。