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體驗極限關卡拿好禮！「UA武裝制霸」賽前挑戰巡迴開跑

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▲「UA武裝制霸」5月期間推出一系列巡迴活動，現場開放民眾搶先體驗關卡，參加挑戰還能獲得好禮！（撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者劉亮亨）

記者胡至欣／採訪報導

誰說女孩兒只能甜美、不能強悍？由「舉重女神」郭婞淳領軍的全台強體能競賽《武裝制霸．極限隊戰》，就要號召愛運動的女生，一同揮汗展現力與美！

▲「UA武裝制霸 挑戰巡迴」活動邀請Lamigirls籃籃、菲菲現場分享 1% More突破目標鼓勵大家挑戰自我極限。（圖／孟橙策略行銷）
▲《UA武裝制霸》賽前挑戰巡迴場，邀請到LamiGirls的籃籃和菲菲助陣。（圖／UA提供）

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《UA武裝制霸》賽前挑戰巡迴場，上周六(5/18)在台北新光三越A11百貨開跑，活動不但邀請到LamiGirls的籃籃和菲菲助陣，也請來UA特約教練 Kenny傳授1% more的應戰秘訣，他建議參賽者先把核心穩定好、把動作做順，再開始慢慢地加快，除此之外，還可以從裝備下手，幫自己的表現加分，他說：「衣服要透氣排汗，然後伸縮性一定要好，像是我身上穿的UA RUSH，創新的礦物質纖維布料，不只貼身，延展性也很好。」

▲▼武裝制霸2。（圖／記者劉亮亨攝）
▲UA特約教練 Kenny親自傳授1% more的應戰秘訣。（圖／記者劉亮亨攝）

除了前進百貨，UA Training也把武裝訓練營，帶入各大校園。課程融入團隊精神與氣氛，讓鍛鍊體能變有趣，燃起不少學生的運動魂。一名參加訓練營的台大女同學認為：「就是團隊合作的感覺，其實還滿好的！而且運動也可以挑戰自己的極限。」，另一位男同學則表示：「滿不錯的！因為有人可以跟你一起做，就會比較有動力，看到隊友都還在撐，就會繼續撐下去！」

▲UA武裝制霸校園巡迴。（圖／記者劉亮亨攝）
▲武裝訓練營前進台大校園，燃起學子運動魂。（圖／記者劉亮亨攝）

為了激勵運動愛好者，勇於挑戰自我極限，《UA武裝制霸》於5月期間推出一系列巡迴活動，繼台北場後，5月25日也將南下高雄夢時代，開放民眾搶先體驗關卡，參加挑戰就能獲得折價券和限定商品。

▲極限關卡搶先體驗。（圖／記者劉亮亨攝）
▲極限關卡搶先體驗，參加挑戰就能獲得UA精美禮物。（圖／記者劉亮亨攝）

另外，5月30日前在巡迴活動現場，與「武裝制霸」手拿牌合照，上傳FB或IG，將貼文設公開，並#UARUSH和#UA武裝制霸，還能參加抽獎！想要小試身手、拿好禮的民眾，可得把握機會！

▲▼武裝制霸2。（圖／記者劉亮亨攝）

▲▼拍照上傳還可參加抽獎！「武裝制霸」等你捕獲。（圖／記者劉亮亨攝）

▲▼武裝制霸2。（圖／記者劉亮亨攝）

關鍵字： UNDER ARMOURUA武裝制霸極限隊戰UATUARUSH礦物纖維布料美力對決武裝訓練營LamiGirls籃籃LamiGirls菲菲

<驚>UA運動服居然暗藏礦物粉末

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