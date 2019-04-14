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金柏瑞沒頭路打死不降價　仍尋求5年1億後援最大約

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▲▼金柏瑞（Craig Kimbrel）。（圖／達志影像／美聯社）

▲救援王金柏瑞（Craig Kimbrel）。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

現役救援王金柏瑞（Craig Kimbrel）至今還沒有找到工作，但他與經紀公司一點都不著急。根據「爆料天王」羅森索爾（Ken Rosenthal）報導，他並沒有因為市場寒冬而想要降價，仍然堅持一張5年1億美元歷史最大張後援投手合約。

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羅森索爾指出，金柏瑞要求合約價碼至少等同戴維斯（Wade Davis）和布里頓（Zack Britton），前者在2017年年底和洛磯簽下3年5200萬美元，布里頓則是在去年休賽季與洋基簽下3年3900萬美元合約。

即便近年自由市場寒冬，許多球員身價都被影響，越來越多球員提前和球團簽延長合約，但金柏瑞完全不急著找到新東家，認為要求這樣的價碼是「公平的」。美媒《The Athletic》記者鮑登（Jim Bowden）近一步指出，金柏瑞陣營仍尋求一張5年1億美元合約。

30歲的金柏瑞在大聯盟打滾9年，生涯累積333次救援成功，排現役球員第一名。上季63場出賽，以優異的2.74防禦率、拿下42次救援成功，並幫助紅襪奪得相隔5年的世界大賽冠軍。

賽季結束後，這位30歲強力牛棚拒絕紅襪的1790萬美元合格報價並開價5年1億美元，但到了開季仍乏人問津。先前曾傳出他寧願沒球打也不願輕易降價，不過這項消息很快就被經紀公司反駁，表示一定會在本季幫客戶金柏瑞找到落腳處。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字： 金柏瑞
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