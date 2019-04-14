印地安人3A張育成安打帶2打點　朱立人安打跑回超前分

▲張育成。（圖／截自張育成臉書粉絲團）

記者楊舒帆／綜合報導

印地安人3A張育成掃2分打點安打，可惜球隊輸球，朱立人安打助威，印地安人2A逆轉勝。

印地安人3A與光芒3A交手，張育成擔任先發三壘手，排第5棒，4局上隊友先以保送上壘，之後張育成敲滾地球靠野手選擇上壘，隨後隊友安打、高飛犧牲打推進跑回1分。原本以1比0領先的印地安人，7局下被翻盤以1比4落後，9局上反攻，先靠失誤和兩保送攻佔滿壘，張育成掃出安打送回2分，可惜攻勢沒有延續，最後仍以3比4落敗。

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張育成此戰5打數1安打，貢獻2打點、1得分，有1次三振，前一戰猛打賞，此戰也有安打，且全隊3分都由張育成的功勞，打擊率0.219，本季累計8打點。

印地安人2A朱立人擔任先發捕手，面對海盜2A，排第8棒，第一打席敲游擊滾地球出局，3局上印地安人靠著Daniel Johnson兩分砲超前為2比1，但4、5局遭狙擊，以2比6落後，直到6局上一輪猛攻，包括隊友接連兩分砲追平比數，朱立人又以安打開啟另一波攻勢，也跑回超前分，此局灌進8分，最終以10比7獲勝。

朱立人開季雖有連續3場比賽未開張，不過自11日開始場場有安打，此戰4打數1安打，跑回1分，有1次三振，目前打擊率1成82，盜壘阻殺1次。