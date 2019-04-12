日職／王柏融2支0進帳1打點　打擊率2成86仍是全隊第二

▲王柏融。（圖／記者季相儒攝）

記者楊舒帆／綜合報導

日本火腿12日在主場迎戰千葉羅德海洋，王柏融排第5棒，鎮守左外野，第二打席高飛犧牲打，幫助火腿隊進帳第1分，2打數無安打，打擊率維持全隊第二。

王柏融第一打席敲二壘滾地球，4局下近藤健介掃出二壘安打，開啟火腿攻勢，中田翔也敲出安打，王柏融2好1壞敲中外野高飛球，近藤健介衝本壘遭到外野長傳阻殺，主審第一時間判出局，監督栗山英樹提出挑戰，改判得分，本季第8分打點進帳，火腿4局結束以1比0領先羅德，不過羅德5局上靠著荻野貴司適時安打追平為1比1。

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火腿6局下再發威，西川遙輝、大田泰示安打形成一、三壘有跑者，近藤健介高飛犧牲打帶1打點，要回2比1的領先，中田翔右外野二壘安打再下一城，羅德換上酒居知史接替先發投手二木康太，王柏融敲一壘滾地球，下一棒橫尾俊健深遠安打帶1打點，此局攻下3分，以4比1領先。

王柏融8局上提前退場，由淺間大基接替左外野，此戰王柏融2打數無安打，靠著高飛犧牲打貢獻1打點，打擊率0.286，僅次於西川遙輝的0.302。

火腿最終就以4比1取得回主場系列賽首戰勝利，上澤直之7局驚險化險危機，失1分拿下本季第2勝。