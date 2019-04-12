運動雲

> >

日職／王柏融2支0進帳1打點　打擊率2成86仍是全隊第二

ETtoday運動雲

▲▼北海道日本火腿鬥士隊開幕系列戰第二戰,日本火腿鬥士,王柏融。（圖／記者季相儒攝）

▲王柏融。（圖／記者季相儒攝）

記者楊舒帆／綜合報導

日本火腿12日在主場迎戰千葉羅德海洋，王柏融排第5棒，鎮守左外野，第二打席高飛犧牲打，幫助火腿隊進帳第1分，2打數無安打，打擊率維持全隊第二。

王柏融第一打席敲二壘滾地球，4局下近藤健介掃出二壘安打，開啟火腿攻勢，中田翔也敲出安打，王柏融2好1壞敲中外野高飛球，近藤健介衝本壘遭到外野長傳阻殺，主審第一時間判出局，監督栗山英樹提出挑戰，改判得分，本季第8分打點進帳，火腿4局結束以1比0領先羅德，不過羅德5局上靠著荻野貴司適時安打追平為1比1。

請繼續往下閱讀...

火腿6局下再發威，西川遙輝、大田泰示安打形成一、三壘有跑者，近藤健介高飛犧牲打帶1打點，要回2比1的領先，中田翔右外野二壘安打再下一城，羅德換上酒居知史接替先發投手二木康太，王柏融敲一壘滾地球，下一棒橫尾俊健深遠安打帶1打點，此局攻下3分，以4比1領先。

王柏融8局上提前退場，由淺間大基接替左外野，此戰王柏融2打數無安打，靠著高飛犧牲打貢獻1打點，打擊率0.286，僅次於西川遙輝的0.302。

火腿最終就以4比1取得回主場系列賽首戰勝利，上澤直之7局驚險化險危機，失1分拿下本季第2勝。

關鍵字： 王柏融火腿日職
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

熱門新聞

中職／葉君璋接味全龍總教練、張泰山當教練　下周公布合約

中職／戴培峰升一軍！古久保：打這麼爛還上來

美媒痛批陳偉殷：腐爛的水果該丟掉了　馬林魚要做決定

中職／被教練喊暫停嚇到　鄭佳彥：上了一堂外角課

12強棒球賽程公布　中華首戰波多黎各、再對委內瑞拉與日本

小熊突宣布釋出曾仁和　另尋新東家延續美職生涯

讀者回應

﻿

最新新聞

1不斷更新／7局　Lamigo 3比1富邦

2捕手需領袖氣　洪總：棒球靠信任

3宋家豪連5戰無失分防禦率續降

4全中運淡江高中桌球奪五金大贏家

5暴力猿太狂　黃甘霖：差點派野手上來投

熱門新聞

1葉君璋接味全龍總教練　下周公布合約

2戴培峰升一軍！古久保：這麼爛還上來

3美媒痛批陳偉殷　腐爛的水果該丟掉了

4被教練暫停嚇到　鄭佳彥：上了一堂課

512強棒球賽程公布　中華首戰波多黎各

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

熱門影音

全站熱門影音

中職啦啦隊新血甜笑白裙妹超正！　網緊盯渾圓「兄弟」2字...晃到頭暈

中華職棒30年_宣傳片

04_10 統一 vs Lamigo 二局下，楊家維手套發生烏龍，球卡在球擋內不想出來，邱丹順利站上壘包

王威晨盜壘失敗，遭到夾殺！ ｜ 4/11 中信兄弟 vs 富邦悍將 一局上

04_10 統一 vs Lamigo 六局下，陳晨威掃出中路穿越安打跑回了1分，但朱育賢在回家路上遭到觸殺

阿伯硬拉腳痛青年離開博愛座　強占2位正義哥飆罵：是在靠X

二度幽會美魔女被狗仔抓包 王世堅氣炸：沒人性到極點

Gail外婆過世！「第一件事先向粉絲道歉」　懂事舉動惹網心疼：妳沒錯

幼犬「裹衛生紙」遭丟高鐵垃圾桶　女上廁所驚見：眼睛還沒開未斷奶

82歲韓國萌嬤開吃播秀爽嗑美食　超療癒吃相吸19萬粉...網：很厲害
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366