三太子盃／世界36名輸到不會打球　杉田祐一嘆網壇難生存

▲日本好手杉田祐一。（圖／海碩整合行銷提供）



記者林育正／台北報導

職業網壇，尤其是ATP巡迴賽有多難生存？日本選手杉田祐一可能是最清楚的天涯淪落人。一度奪下ATP巡迴賽冠軍和生涯大滿貫會內賽首勝，排名最高衝到36名的他在比賽中被打到沒信心，排名跌落到快200，淪落到挑戰賽重新開始。

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杉田祐一本週在台北的三太子盃挑戰賽8強止步，賽後對於自己的表現不滿意，邊講邊搖頭。「我必須有更訓練找回信心，技術也需要修正。」他更回顧2017-18年在網壇異軍突起，分享卻遭逢挫敗重重跌落的心情。

「網球必須在比賽前就得充滿信心，但我現在沒有那麼大的信心，因為要贏得比賽和冠軍，這是更困難的部分。當心理身理都準備好了，那信心也會回來，我得相信我自己。」

2017年杉田祐一曾嚐到一夕爆紅的滋味，他在土耳其安塔利亞拿下生涯首座ATP巡迴賽單打冠軍，更在溫網拿首場大滿貫會內賽勝利，費德勒(Roger Federer)還親口跟他說恭喜，排名最高衝到36。「那時我充滿了信心。」他說。 不過在巡迴賽生存不易，經常遇到排名前30的好手，每場比賽都是硬仗，和挑戰賽有天差地別。

2018年他在18站ATP250以上的賽事首輪止步，全年只拿下8場勝利，其中有幾勝還是挑戰賽拿下。他的排名大幅滑落，不得已從「大聯盟」巡迴賽、大師賽和大滿貫，回到「小聯盟」挑戰賽磨練。

「如果打未來賽和挑戰賽，就算表現不好我仍然能夠贏球，能得到一些信心。但在巡迴賽我可能一下就碰上世界前10，當我開始輸球失去信心，很難連續打個5-6週。當我一直在第一輪輸球，很難找到信心，已經搞不清楚我的風格和武器是什麼，在巡迴賽生存真的很難。」

「這是我第一次巡迴賽經驗，現在我感到很艱難，要先回到百名之內。一步一步來體能、心理和技巧都要到位，希望我能強勢反彈，能有更多表現。」杉田祐一說。