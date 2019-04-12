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不斷更新／高國慶2分砲反超戰局　2局結束統一3：1兄弟

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▲統一獅高國慶。（圖／記者林敬旻攝）

▲統一獅高國慶2下轟出2分砲。（圖／記者林敬旻攝）

記者黃詩崴／綜合報導

中信兄弟12日客場挑戰統一獅，雙方都派出年輕富有潛力的本土先發右投，兄弟推出楊志龍先發；統一則派施子謙應戰。施子謙去年拿到11勝，並且防禦率只有3.86，不過本季還沒拿下勝投，而且防禦率9.00。1局上兄弟靠著對手失誤以及安打先馳得點。2局下高國慶敲出2分砲。2局結束，統一3：1兄弟。

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1局上，兄弟進攻，王威晨游擊方向強勁滾地造成野手失誤上壘，林書逸中外野一壘安打並趁傳上二壘、壘上跑者進佔三壘，陳子豪游擊滾地球遭刺殺帶有1分打點、二壘跑者待在二壘，林智勝三壘滾地遭刺殺，里迪游擊平飛球遭接殺。

1局下，統一進攻，陳傑憲左外野飛球遭接殺，郭阜林游擊滾地遭刺殺，潘武雄遭到三振。

2局上，兄弟進攻，周思齊游擊反彈球遭刺殺，張志豪遭到三振，黃鈞聲中外野飛球遭接殺。

2局下，統一進攻，蘇智傑選到四壞保送，高國慶左外野2分全壘打，楊家維二壘滾地遭刺殺，唐肇廷選到四壞保送，林祐樂游擊滾地造成野手失誤形成一、二壘，蔡奕玄打穿三壘防線一壘安打形成滿壘，陳傑憲選到四壞保送擠回1分，郭阜林中外野飛球遭接殺，潘武雄一壘強勁平飛球遭接殺。

楊志龍登板2次，1勝0敗，防禦率2.13。楊志龍生涯交手統一14次，一勝難求並且吞下3敗，對戰防禦率7.00。

施子謙本季前2次先發，0勝2敗，防禦率9.00。上賽季6次交手兄弟，3勝3敗，對戰防禦率5.56。

中信兄弟先發打線如下，一棒二壘手王威晨、二棒左外野手林書逸、三棒右外野手陳子豪、四棒一壘手林智勝、五棒三壘手里迪、六棒指定打擊周思齊、七棒中外野手張志豪、八棒捕手黃鈞聲、九棒游擊手王勝偉。

統一獅先發打線如下，一棒右外野手陳傑憲、二棒三壘手郭阜林、三棒指定打擊潘武雄、四棒左外野手蘇智傑、五棒一壘手高國慶、六棒二壘手楊家維、七棒中外野手唐肇廷、八棒捕手林祐樂、九棒游擊手蔡奕玄。

關鍵字： 中華職棒中信兄弟統一獅
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