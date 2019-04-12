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國中硬聯／仁和隊史首闖4強　教頭感念前人種樹

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▲▼ 仁和國中青少棒投手林孟佶，教頭曾偉誠 。（圖／記者洪偵源攝）

▲曾偉誠（30號球衣）。（圖／記者洪偵源攝）

記者洪偵源／嘉義報導

仁和國中12日11比2大勝三民國中，隊史首度闖進國中硬式聯賽4強，教頭曾偉誠表示，除了球員的努力外，也是球隊成立以來，所有待過這支球隊的教練以及球員長久以來的努力。

曾偉誠表示，來到仁和帶隊不過兩年時間，並不清楚過去的成績，「如果真的隊史最佳成績的話，球隊已經成立20多年，這是長久以來共同努力的成果。」

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「要感謝過去待過球隊的學長與教練們！」曾偉誠說，不論如何，球隊會保持平常心去面對下一輪的比賽，只要把練習的水平發揮出來。

此次參賽沒有把成績看很重，曾偉誠說雖然目標打進8強，但平常心來自平時紮實的訓練，「練習都是當實戰，一個球傳偏就不行，比賽會有張力，平時就要盯著球員傳得精準。」

過去帶青棒隊的曾偉誠，也在接手國中隊後，才知道多難帶，身處競爭激烈的桃園，與教練林伯儒、藍天卲都憑著傻勁在帶球員，「其實有成長帶隊就有意思，而小朋友也一直在成長。」

除了精實訓練，仁和校方也看重球隊，球員的課業校方非常要求，只要球員課業退步，老師想要補救教學，只要提出教練團就會讓球員去上課不練球，表示，仁和課業打球是五五分帳，都一樣重視。

曾偉誠也提到，學校幫球員課業補強，還會派有經驗的老師，也讓仁和的球員不是只會打球而已。

關鍵字： 國中硬聯仁和國中
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