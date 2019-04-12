運動雲

> >

西區季後賽連7年第4名都一輪掛　火箭能打破魔咒？

ETtoday運動雲

▲▼Donovan Mitchell,米歇爾。（圖／CFP）

▲火箭能打破魔咒淘汰爵士？。（圖／CFP）

記者張曜麟／綜合報導

NBA季後賽將在14日點燃戰火，火箭與爵士這兩支老對手將再次於首輪交手，雙方在例行賽交手戰績都是2勝2敗，例行賽排名也只有1名差，儘管實力火箭看似更勝一籌，但根據過往歷史，近7年的西區季後賽第4名的球隊皆在首輪被以下克上，火箭能否打破魔咒備受關注。

●中職看ET，記下直播通關密語到新聞雲App活動欄位填寫，每場抽出一百名獲得百元超商購物金！

請繼續往下閱讀...

火箭與爵士兩隊在例行賽戰績分別為第4及第5，雙方在例行賽前兩次交手皆由爵士獲勝，但那都是在季初，當時火箭正逢著黑暗期，不過隨後哈登(James Harden)大爆發，得分瞬間大幅增加，在後面兩次交手，哈登分別砍了47分與43分，直接打垮猶他軍團，對於爵士來說「大鬍子」就是個無解的存在。

雙方在去年季後賽第二輪也同樣有過交手，當時休士頓以4比1輕鬆晉級西區冠軍戰，休士頓對決是而言彷彿是跨不過去的高牆，現在雙方又在季後賽首輪正面交鋒，火箭實力幾乎完全壓過了爵士。不過就過往歷史來看，已經連續7年，季後賽排第4名的球隊都被第5名的球隊給淘汰，而近2年，爵士也都排在第5的位置，並且以下犯上淘汰了快艇與雷霆，讓人見識到他們的強大韌性，接下來火箭能否打破例行賽第四名首輪掛魔咒，也成為另類關注。

關鍵字： NBA火箭爵士
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁

JHBL戰在起點，迎向最熱血的籃球季

ETtoday運動雲

隆成巨乳後男客狂上門！ 她在門口貼靈符求...保佑卻招來淒慘後果

熱門新聞

中職／葉君璋接味全龍總教練、張泰山當教練　下周公布合約

中職／戴培峰升一軍！古久保：打這麼爛還上來

美媒痛批陳偉殷：腐爛的水果該丟掉了　馬林魚要做決定

中職／被教練喊暫停嚇到　鄭佳彥：上了一堂外角課

小熊突宣布釋出曾仁和　另尋新東家延續美職生涯

12強棒球賽程公布　中華首戰波多黎各、再對委內瑞拉與日本

讀者回應

﻿

最新新聞

1陳奎儒110欄亞洲第二挑戰亞錦賽奪金

2新加坡賽戴資穎3分鐘連10分虐韓

3陳琥奪第2勝　蘇緯達4安打轟桃猿

412強賽難打　辜仲諒：毒蛇猛獸也怕我們

5高雄陽信女足榮獲全國少年盃亞軍

熱門新聞

1葉君璋接味全龍總教練　下周公布合約

2戴培峰升一軍！古久保：這麼爛還上來

3美媒痛批陳偉殷　腐爛的水果該丟掉了

4被教練暫停嚇到　鄭佳彥：上了一堂課

5曾仁和遭小熊釋出　將另尋新東家

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

熱門影音

全站熱門影音

中職啦啦隊新血甜笑白裙妹超正！　網緊盯渾圓「兄弟」2字...晃到頭暈

中華職棒30年_宣傳片

04_10 統一 vs Lamigo 二局下，楊家維手套發生烏龍，球卡在球擋內不想出來，邱丹順利站上壘包

王威晨盜壘失敗，遭到夾殺，04/11 兄弟 vs 富邦 一局上

04_10 統一 vs Lamigo 六局下，陳晨威掃出中路穿越安打跑回了1分，但朱育賢在回家路上遭到觸殺

阿伯硬拉腳痛青年離開博愛座　強占2位正義哥飆罵：是在靠X

二度幽會美魔女被狗仔抓包 王世堅氣炸：沒人性到極點

幼犬「裹衛生紙」遭丟高鐵垃圾桶　女上廁所驚見：眼睛還沒開未斷奶

Gail外婆過世！「第一件事先向粉絲道歉」　懂事舉動惹網心疼：妳沒錯

82歲韓國萌嬤開吃播秀爽嗑美食　超療癒吃相吸19萬粉...網：很厲害
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366