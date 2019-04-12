西區季後賽連7年第4名都一輪掛　火箭能打破魔咒？

▲火箭能打破魔咒淘汰爵士？。（圖／CFP）



記者張曜麟／綜合報導

NBA季後賽將在14日點燃戰火，火箭與爵士這兩支老對手將再次於首輪交手，雙方在例行賽交手戰績都是2勝2敗，例行賽排名也只有1名差，儘管實力火箭看似更勝一籌，但根據過往歷史，近7年的西區季後賽第4名的球隊皆在首輪被以下克上，火箭能否打破魔咒備受關注。

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火箭與爵士兩隊在例行賽戰績分別為第4及第5，雙方在例行賽前兩次交手皆由爵士獲勝，但那都是在季初，當時火箭正逢著黑暗期，不過隨後哈登(James Harden)大爆發，得分瞬間大幅增加，在後面兩次交手，哈登分別砍了47分與43分，直接打垮猶他軍團，對於爵士來說「大鬍子」就是個無解的存在。

雙方在去年季後賽第二輪也同樣有過交手，當時休士頓以4比1輕鬆晉級西區冠軍戰，休士頓對決是而言彷彿是跨不過去的高牆，現在雙方又在季後賽首輪正面交鋒，火箭實力幾乎完全壓過了爵士。不過就過往歷史來看，已經連續7年，季後賽排第4名的球隊都被第5名的球隊給淘汰，而近2年，爵士也都排在第5的位置，並且以下犯上淘汰了快艇與雷霆，讓人見識到他們的強大韌性，接下來火箭能否打破例行賽第四名首輪掛魔咒，也成為另類關注。