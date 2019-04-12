高雄陽信女足推廣有成　退花蓮強權獲全國少年盃亞軍

▲高雄陽信女足U13梯隊或少年盃亞軍。（圖／高雄陽信提供）



體育中心／綜合報導

高雄陽信U13梯隊參加2019全國少年盃足球錦標賽，榮獲六年級女童組第二名。高雄陽信在小組賽拿下2勝2敗排名第二，晉級四強後，在花東強權環伺的情況下，最終拿下亞軍。

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高雄陽信在4強面對來自花蓮的武士岸，開賽就被先馳得點，過沒多久高雄陽信林彥錡立刻追回一球，十分鐘後武士岸再度領先，所幸中場結束前高雄陽信隊長鄭文瑄追平比數，雙方下半場皆無所獲。

進入加時延長賽兩隊皆無功而返，來到PK點球。高雄陽信教練令旗一揮將隊長鄭文瑄更換至PK戰守門員，最後戰術運用成功守下兩顆點球，高雄陽信以3比2獲勝晉級冠亞軍賽。

▲高雄陽信U13隊長鄭文瑄(藍)。（圖／高雄陽信提供）



冠軍賽對手為來自花蓮的瑞北國小，瑞北國小為上學年度學童盃冠軍，雙方雖然你來我往，但瑞北國小最終把握住高雄陽信的兩次關鍵失誤，攻破陽信的球門。高雄陽信多次發起反擊但最終無功而返，此次少年盃賽，高雄陽信以第二名作收。

高雄陽信梯隊成軍一年多，由陽信球團負責人賴冠州負責籌組梯隊，此次比賽在梯隊總教練陳昌博及教練蔡昀余、陳宗邦帶領下獲得全國第二名。

陽信致力於基層女足的推廣，以培訓方式及推動女子足球發展，並提拔具有淺力的優秀球員，落實青訓扎根，定期參與國內賽事，有計畫性的發展並實踐，接下來預計招募更多女子選手，準備為下一次少年全國大賽衝擊冠軍盃。

▲高雄陽信U13林彥錡(藍)。（圖／高雄陽信提供）