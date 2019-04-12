運動雲

> >

日職／王柏融日職首轟看嘸影　別急！去年也等9場才開轟

ETtoday運動雲

▲▼北海道日本火腿鬥士隊開幕系列戰,日本火腿鬥士,王柏融。（圖／記者季相儒攝）

▲王柏融日職首轟還沒出爐。（圖／記者季相儒攝）

記者黃詩崴／綜合報導

「大王」王柏融成為中職首位透過入札制度加盟日職的球員，開季至今王柏融逐漸找到攻擊手感，目前打擊率、安打數、壘打數、打點都排在全隊第2，不過目前日職生涯首轟還未出爐，不過球迷也不用太過著急，就過往成績來看王柏融屬於慢熱球員，去年在中職也是等了9場才出現開季首轟，因此在更高一個層級的日職首轟還需要再等等。

王柏融在中華職棒總計3.5個賽季，從2015年季末登上一軍後開始展現驚人的打擊能力，不過每季的首轟場次卻是越等越久，2015年只花了短短3場就上演生涯首轟，隔年是大王首個完整賽季，開季後只等了4場就開轟，他也在該季繳出29發全壘打。

請繼續往下閱讀...

▲桃猿王柏融、史博威。（圖／記者季相儒攝）

▲王柏融曾在中職上演單季31轟拿下全壘打王。（圖／記者季相儒攝）

2017年賽季王柏融達成打擊王、安打王、全壘打王、打點王的打擊四冠王，也蟬聯年度MVP，這年他的開季首轟也等了6場；去年中職全壘打產量驟減，全壘打王頭銜不復過往需要上看30轟，王柏融以17發全壘打並列聯盟第4，去年開季首轟更是等到第9場才出現。

綜觀王柏融從2015年投入中職後，該季首轟所等的場次依序分別是，3場、4場、6場、9場逐年增多。儘管王柏融已經在日職出賽12場比賽還沒開轟，不過可以看出他有著慢熱的特性，因此等到她首轟出爐，全壘打進度就會慢慢跟上。

▲▼北海道日本火腿鬥士隊開幕系列戰,日本火腿鬥士,王柏融。（圖／記者季相儒攝）

▲王柏融目前多項打擊數據都排在球隊前茅。（圖／記者季相儒攝）

王柏融開季前12場，總計47打數敲出14支安打，其中有著全隊最多的4支二壘安打，打擊率0.298，外帶7分打點，目前在安打、打擊率、壘打、打點數都排在全隊第2，是日本火腿不可或缺的火力來源。

關鍵字： 日本職棒中華職棒日本火腿王柏融全壘打
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

場地濕滑，陳凱倫失誤讓跑者上一壘，04_11 兄弟 vs 富邦 一局上

熱門新聞

中職／戴培峰升一軍！古久保：打這麼爛還上來

中職／葉君璋接味全龍總教練、張泰山當教練　下周公布合約

美媒痛批陳偉殷：腐爛的水果該丟掉了　馬林魚要做決定

中職／被教練喊暫停嚇到　鄭佳彥：上了一堂外角課

小熊突宣布釋出曾仁和　另尋新東家延續美職生涯

日職／王柏融勝打救了他 　西川遙輝：我最大的祈求

讀者回應

﻿

最新新聞

1U12國手趙佳誠　目標幫關西摘冠

2王柏融排第5棒　與前火腿洋砲較勁

3騎士總教練德魯下台

4運動畫刊預測年度獎項　字母哥MVP

5關西1號球衣高掛休息區

熱門新聞

1戴培峰升一軍！古久保：這麼爛還上來

2葉君璋接味全龍總教練　下周公布合約

3美媒痛批陳偉殷　腐爛的水果該丟掉了

4被教練暫停嚇到　鄭佳彥：上了一堂課

5曾仁和遭小熊釋出　將另尋新東家

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

熱門影音

全站熱門影音

中職啦啦隊新血甜笑白裙妹超正！　網緊盯渾圓「兄弟」2字...晃到頭暈

中華職棒30年_宣傳片

04_10 統一 vs Lamigo 二局下，楊家維手套發生烏龍，球卡在球擋內不想出來，邱丹順利站上壘包

王威晨盜壘失敗，遭到夾殺，04/11 兄弟 vs 富邦 一局上

04_10 統一 vs Lamigo 六局下，陳晨威掃出中路穿越安打跑回了1分，但朱育賢在回家路上遭到觸殺

阿伯硬拉腳痛青年離開博愛座　強占2位正義哥飆罵：是在靠X

二度幽會美魔女被狗仔抓包 王世堅氣炸：沒人性到極點

幼犬「裹衛生紙」遭丟高鐵垃圾桶　女上廁所驚見：眼睛還沒開未斷奶

Gail外婆過世！「第一件事先向粉絲道歉」　懂事舉動惹網心疼：妳沒錯

82歲韓國萌嬤開吃播秀爽嗑美食　超療癒吃相吸19萬粉...網：很厲害
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366