日職／王柏融日職首轟看嘸影　別急！去年也等9場才開轟

▲王柏融日職首轟還沒出爐。（圖／記者季相儒攝）



記者黃詩崴／綜合報導

「大王」王柏融成為中職首位透過入札制度加盟日職的球員，開季至今王柏融逐漸找到攻擊手感，目前打擊率、安打數、壘打數、打點都排在全隊第2，不過目前日職生涯首轟還未出爐，不過球迷也不用太過著急，就過往成績來看王柏融屬於慢熱球員，去年在中職也是等了9場才出現開季首轟，因此在更高一個層級的日職首轟還需要再等等。

王柏融在中華職棒總計3.5個賽季，從2015年季末登上一軍後開始展現驚人的打擊能力，不過每季的首轟場次卻是越等越久，2015年只花了短短3場就上演生涯首轟，隔年是大王首個完整賽季，開季後只等了4場就開轟，他也在該季繳出29發全壘打。

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▲王柏融曾在中職上演單季31轟拿下全壘打王。（圖／記者季相儒攝）



2017年賽季王柏融達成打擊王、安打王、全壘打王、打點王的打擊四冠王，也蟬聯年度MVP，這年他的開季首轟也等了6場；去年中職全壘打產量驟減，全壘打王頭銜不復過往需要上看30轟，王柏融以17發全壘打並列聯盟第4，去年開季首轟更是等到第9場才出現。

綜觀王柏融從2015年投入中職後，該季首轟所等的場次依序分別是，3場、4場、6場、9場逐年增多。儘管王柏融已經在日職出賽12場比賽還沒開轟，不過可以看出他有著慢熱的特性，因此等到她首轟出爐，全壘打進度就會慢慢跟上。

▲王柏融目前多項打擊數據都排在球隊前茅。（圖／記者季相儒攝）



王柏融開季前12場，總計47打數敲出14支安打，其中有著全隊最多的4支二壘安打，打擊率0.298，外帶7分打點，目前在安打、打擊率、壘打、打點數都排在全隊第2，是日本火腿不可或缺的火力來源。