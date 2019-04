阿隆索炸裂最強118.3英里全壘打　神力直追法官和怪力男

▲大都會大物阿隆索。(圖/達志影像/美聯社)



記者林育正/綜合報導

碰上勇士投手范特斯(Jonny Venters),大都會菜鳥阿隆索(Peter Alonso)轟出454英尺約138公尺的全壘打。這轟的初速更來到118.3英里,為本季目前最強的全壘打,過去也只有「法官」喬志(Aaron Judge)和「怪力男」史丹頓(Giancarlo Stanton)的全壘打比他還快。

這是阿隆索本季第6發全壘打,而自從2015年Statcast 追蹤全壘打初速後,只有喬志和史丹頓能打出比他還快的全壘打。被問到和兩位超級強打者比較,阿隆索說:「我還要多做幾下伏地挺身才能跟他們一樣。」 118.3英里為statcast時代第9快全壘打,前面有5發來自史丹頓,3發來自喬志,最快的是史丹頓上季的121.7英里。

而這支本季最強全壘打,他說打到球的感覺非常奇妙,「老實跟你說,打到這種球機會沒什麼感覺,就是有一種奇妙的感受,很難去解釋。你感覺不到,只聽到聲音看到球飛出去。」阿隆索本季強打連連,3月30日從國民牛棚投手敲出的二壘安打113.8英里。對馬林魚史戴克萊德(Drew Steckenrider)的全壘打,也有112.8英里。

這一轟直接打到中外野的水池中,讓總教練米奇(Michey Callaway)嘖嘖稱奇,「你很少看過這種全壘打,看起來是平飛球,結果就飛進噴泉看到水濺出來,太狂了。」12場比賽下來,阿隆索打擊率3成78,6轟17打點為大都會全隊之最。

Pete Alonso has 6 home runs to lead all major league rookies, including this screamer at 118.3 mph



@Mets pic.twitter.com/4m0cgxXZPT