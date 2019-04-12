阿隆索炸裂最強118.3英里全壘打　神力直追法官和怪力男

▲大都會大物阿隆索。（圖／達志影像／美聯社）



記者林育正／綜合報導

碰上勇士投手范特斯（Jonny Venters），大都會菜鳥阿隆索（Peter Alonso）轟出454英尺約138公尺的全壘打。這轟的初速更來到118.3英里，為本季目前最強的全壘打，過去也只有「法官」喬志(Aaron Judge)和「怪力男」史丹頓(Giancarlo Stanton)的全壘打比他還快。

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這是阿隆索本季第6發全壘打，而自從2015年Statcast 追蹤全壘打初速後，只有喬志和史丹頓能打出比他還快的全壘打。被問到和兩位超級強打者比較，阿隆索說：「我還要多做幾下伏地挺身才能跟他們一樣。」 118.3英里為statcast時代第9快全壘打，前面有5發來自史丹頓，3發來自喬志，最快的是史丹頓上季的121.7英里。

而這支本季最強全壘打，他說打到球的感覺非常奇妙，「老實跟你說，打到這種球機會沒什麼感覺，就是有一種奇妙的感受，很難去解釋。你感覺不到，只聽到聲音看到球飛出去。」阿隆索本季強打連連，3月30日從國民牛棚投手敲出的二壘安打113.8英里。對馬林魚史戴克萊德（Drew Steckenrider）的全壘打，也有112.8英里。

這一轟直接打到中外野的水池中，讓總教練米奇（Michey Callaway）嘖嘖稱奇，「你很少看過這種全壘打，看起來是平飛球，結果就飛進噴泉看到水濺出來，太狂了。」12場比賽下來，阿隆索打擊率3成78，6轟17打點為大都會全隊之最。