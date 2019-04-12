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運動畫刊預測年度獎項　字母哥獲MVP、唐西奇奪新人王

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▲火箭哈登、公鹿「字母哥」安戴托昆波、布萊德索 。（圖／路透）

▲外媒認為字母哥會奪下MVP 。（圖／路透）

記者張曜麟／綜合報導

隨著例行賽結束，外界都在期待各大獎項的出爐，也開始開測到底MVP、新人王到底會獎落誰家，美國知名運動雜誌《運動畫刊》就找來6名專家評選自己心中的各大獎項人選，其中在MVP這個最受關注的獎項上，有5位都認為將會是安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)拿下。

《運動畫刊》找來了巴拉德(Chris Ballard)、曼尼克斯(Chris Mannix)、馬哈尼(Rob Mahoney)、夏普(Andrew Sharp) 、納德卡(Rohan Nadkarnl)、吳(Jeremy Woo)這6人來評選自己心中最的MVP人選，而當中只有吳1人選擇了哈登(James Harden)，另外5人全部把票投給了「字母哥」。

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他們兩人在本季就一直被視為MVP大熱門，哈登在進攻端大爆發，帶領火箭從西區倒數第2衝到西區第4，安戴托昆波則在攻防大幅成長，率領公鹿取的全聯盟第一戰績，確實也有爭奪MVP的實力，最終會由誰奪下，更成為本季最受矚目的焦點。

▲老鷹楊恩，獨行俠唐西奇。（圖／CFP）

▲唐西奇有望奪下新人王？（圖／CFP）

另外在最佳新秀方面，這6人全部都選擇了獨行俠的「歐洲小天王」唐西奇(Luka Doncic)。本季唐西奇加入獨行俠後，立刻在全世界掀起一陣旋風，雖然才20歲，但球風卻非常沉穩，完全不像菜鳥，場均還得到21.2分，7.8籃板，6助攻，身手非常全面，但到後半季，老鷹的新秀楊恩(Trae Young)表現也非常亮眼，甚至在新人王票選上曾一度超越唐西奇，讓今年的新人王獎項競爭非常激烈。

除了這2大獎項之外，他們還評選了最佳第6人，並且一致都給了快艇的威廉斯(Lou Williams)，最組要原因就是快艇把所有主力交易之後，威廉斯幾乎憑一己之力，率隊闖入季後賽，表現非常令人驚豔，還多次在關鍵時刻站出來拯救快艇。而在最佳教練獎項，有4人選擇了公鹿主帥巴登霍澤(Mike Budenholzer)，1人選了金塊教練馬龍(Mike Malone)，1人選擇馬刺教練波波維奇(Gregg Popovich)。

▲老鷹教頭巴登霍澤。（圖／達志影像／美聯社）

▲公鹿教頭巴登霍澤。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA安戴托昆波唐西奇
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