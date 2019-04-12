馬查多丟球棒到捕手腳邊被罵髒　瓊斯袒護跟膚色有關

▲馬查多。（圖／路透）



記者林育正／綜合報導

馬查多(Manny Machado)日前對上響尾蛇的系列戰，打出邊線附近的高飛球，跑經過捕手莫菲(John Ryan Murphy)不僅疑似碰了他一下，還把球棒丟在他腳邊疑似要「埋地雷」被判妨礙守備出局，又引來批評。過去金鶯時期的隊友瓊斯(Adam Jones)跳出來為他辯護表示，他得到如此評價「百分之百和膚色有關」。

被問到如果馬查多是白人，那他的聲望是否會不一樣，瓊斯說：「百分之百，有些球員被稱作為鬥士，有熱情或是其他的，全都在於用字遣詞。某些字詞被用在特定球員身上，那真的糟透了。就跟新聞一樣，很多人只看標題斷章取義，而不看內文你寫了上千字。」

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當下看到馬查多丟球棒的瞬間，擔任球評的前響尾蛇總教練布倫利（Bob Brenly）直接講他欠缺運動家精神。不過在金鶯當了多年隊友的瓊斯說他一點都不髒，只是被貼了標籤。

「除了過去6個月，我每天和他相處在一起，我不認為他是骯髒的球員。他比賽非常努力，用自己的風格面對比賽。現在的人什麼都愛貼標簽。」不過瓊斯對於球評嚴苛的批評，則表示大家都有發表意見的評論，希望馬查多不要太在意，「他上場把比賽搞定，他就只是希望球打到他那邊，讓打者出局。其他的批評，就留給推特吧。」