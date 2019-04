馬查多丟球棒到捕手腳邊被罵髒　瓊斯袒護跟膚色有關

▲馬查多。(圖/路透)



記者林育正/綜合報導

馬查多(Manny Machado)日前對上響尾蛇的系列戰,打出邊線附近的高飛球,跑經過捕手莫菲(John Ryan Murphy)不僅疑似碰了他一下,還把球棒丟在他腳邊疑似要「埋地雷」被判妨礙守備出局,又引來批評。過去金鶯時期的隊友瓊斯(Adam Jones)跳出來為他辯護表示,他得到如此評價「百分之百和膚色有關」。

被問到如果馬查多是白人,那他的聲望是否會不一樣,瓊斯說:「百分之百,有些球員被稱作為鬥士,有熱情或是其他的,全都在於用字遣詞。某些字詞被用在特定球員身上,那真的糟透了。就跟新聞一樣,很多人只看標題斷章取義,而不看內文你寫了上千字。」

當下看到馬查多丟球棒的瞬間,擔任球評的前響尾蛇總教練布倫利(Bob Brenly)直接講他欠缺運動家精神。不過在金鶯當了多年隊友的瓊斯說他一點都不髒,只是被貼了標籤。

「除了過去6個月,我每天和他相處在一起,我不認為他是骯髒的球員。他比賽非常努力,用自己的風格面對比賽。現在的人什麼都愛貼標簽。」不過瓊斯對於球評嚴苛的批評,則表示大家都有發表意見的評論,希望馬查多不要太在意,「他上場把比賽搞定,他就只是希望球打到他那邊,讓打者出局。其他的批評,就留給推特吧。」

Honestly, I don’t think this is “Bush League” at all. I think it’s pretty smart by Manny Machado pic.twitter.com/srb113FDYh