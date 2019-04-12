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小熊突宣布釋出曾仁和　另尋新東家延續美職生涯

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▲小熊隊曾仁和。（圖／達志影像／美聯社）

▲小熊宣布釋出曾仁和。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

旅美投手曾仁和原本被規劃為小熊3A輪值，但日前遭到球團指定讓渡（DFA），原本可能會按照既定計畫到小聯盟，不過球團於12日正式宣布將他釋出，曾仁和也成為自由球員，將準備尋找新東家。

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小熊為了要挪40人名單的空間給投手韋伯斯特（Allen Webster），拯救慘不忍睹的投手群，所以將曾仁和指定讓渡移出40人名單，原本被認為將通過讓渡程序續留小聯盟，但最後小熊卻選擇直接釋出，此舉令外界震驚。

曾仁和去年在3A出賽26場先發，兩勝15敗，防禦率6.27，防禦率是生涯最差成績，度過小聯盟生涯最煎熬的球季。今年新球季展開時，他參加大聯盟春訓並擔任小熊熱身賽首戰先發，雖然春訓前幾場表現欠佳，但依舊被小熊3A官網列為先發輪值重點，期待他複製2017年防禦率2.54的好表現，其實對他仍有高度期待。

2013年曾仁和和小熊正式完成簽約，以162.5萬美元簽約金，在台灣棒壇排名史上第4高，名列在曹錦輝220萬美元、林子偉209萬美元和王建民201萬美元之後。

曾仁和一直都是備受期待的潛力投手，還曾以18歲之齡跳級參加入選2013年經典賽中華隊，如今遭到小熊釋出，曾仁和也恢復自由之身，準備尋覓新東家，將繼續在美職打拼。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字： 曾仁和小熊
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