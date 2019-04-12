水手開季連15戰開轟破紀錄！　全大聯盟得分唯一破百

▲水手開季連15戰開轟破紀錄。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

水手隊今年球季砲火猛烈，12日對戰皇家隊，前國聯盜壘王戈登（Dee Gordon）於6局上轟出陽春砲，水手開季連15場出現全壘打，改寫2002年印地安人創下的連續14場紀錄，將大聯盟新紀錄推進到15場。

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戈登6局上的陽春砲不僅幫助球隊寫下新紀錄，還開啟球隊反攻號角，雙方一路鏖戰到延長賽才分出勝負，最後水手隊在10局上靠著沃格爾巴赫（Daniel Vogelbach）致勝陽春砲，終場以7比6再系列戰橫掃皇家。

Put it in the record books—the Mariners have hit a home run in straight games to start the season. pic.twitter.com/tIAHp1lZNC — Seattle Mariners (@Mariners) April 11, 2019

Daniel Vogelbach continues to rake for the Mariners pic.twitter.com/EamaQEon1x — Tater Talk: A Baseball Podcast (@TaterTalkPod) April 11, 2019

水手以13勝1敗戰績傲視全大聯盟，很難想像這支在休賽季大拍賣的重建隊伍，竟在開季打出如此佳績。值得一提的是，水手是全大聯盟目前唯一得分破百的球隊，得失分+42也是全大聯盟最優。

根據大聯盟報導，自1988年以來，僅有一支美聯球隊取得13勝2敗的開局，去年紅襪隊開季17勝2敗，最終成功殺進世界大賽，並奪得暌違5年的冠軍。此外，水手開季15場全隊轟出36支全壘打，成為繼2000年紅雀後，開季15戰最多全壘打的紀錄。

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