水手開季連15戰開轟破紀錄！　全大聯盟得分唯一破百

▲水手開季連15戰開轟破紀錄。(圖/達志影像/美聯社)

記者路皓惟/綜合報導

水手隊今年球季砲火猛烈,12日對戰皇家隊,前國聯盜壘王戈登(Dee Gordon)於6局上轟出陽春砲,水手開季連15場出現全壘打,改寫2002年印地安人創下的連續14場紀錄,將大聯盟新紀錄推進到15場。

戈登6局上的陽春砲不僅幫助球隊寫下新紀錄,還開啟球隊反攻號角,雙方一路鏖戰到延長賽才分出勝負,最後水手隊在10局上靠著沃格爾巴赫(Daniel Vogelbach)致勝陽春砲,終場以7比6再系列戰橫掃皇家。

Put it in the record books—the Mariners have hit a home run in straight games to start the season. pic.twitter.com/tIAHp1lZNC