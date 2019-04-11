中職／新莊球場雨太大　中信、富邦改天再戰



▲新莊球場下雨暫停。（圖／記者季相儒攝）

記者陳立勳／綜合報導

富邦悍將11日在新莊主場碰頭中信兄弟，富邦派出本土左投陳仕朋擔任先發，中信則是臨時頂替先發的左投洪宸宇，但比賽才打到1局下，因為現場雨勢過大，比賽因此暫停，經過1小時等待，場地狀況無法繼續比賽，聯盟宣布延賽，延賽日期未定。

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1局上中信進攻，王威晨擊出二壘滾地球失誤上壘，王威晨被投手抓到夾殺盜壘失敗，王勝偉擊出中外野飛球接殺，彭政閔擊出右外野飛球接殺。

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1局下富邦進攻，陳品捷遭到三振，陳凱倫在1壞球之後，由於現場雨勢過大，比賽因此在晚間6點48分暫停，等了1小時之後，雨勢沒有變小，場地狀況無法繼續比賽，確定宣布延賽。

中信兄弟先發名單：

1、二壘 王威晨

2、游擊 王勝偉

3、指定 彭政閔

4、一壘 林智勝

5、三壘 里迪（Alex Liddi）

6、右外 詹子賢

7、左外 周思齊

8、捕手 黃鈞聲

9、右外 林書逸

投手 洪宸宇

富邦悍將先發名單：

1、右外 陳品捷

2、二壘 陳凱倫

3、左外 胡金龍

4、三壘 蔣智賢

5、一壘 范國宸

6、指定 林益全

7、中外 林哲瑄

8、捕手 林宥穎

9、游擊 于孟馗

投手 陳仕朋