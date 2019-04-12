七六人恩比德膝傷未癒　季後賽首輪可能缺席前面賽事

▲七六人恩比德。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳瑞浩／綜合報導

11日NBA例行賽全部結束，季後賽將於14日開打，東區強權七六人將以第三種子之姿對戰第六種子籃網，但11日七六人總管卻透露，明星中鋒「大帝」恩比德（Joel Embiid）因膝傷未完全康復，他將有可能缺席季後賽首輪前幾場賽事。

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七六人恩比德自2月就曾因膝蓋傷勢缺賽12場，自7日對戰公牛後剩餘2場賽事他也先進行輪休，本季已有18場缺賽，有16場都是因為左膝蓋痠痛而缺陣。

根據美媒《The Athletic》報導，七六人總管布蘭德（Elton Brand）表示恩比德因本季一直有膝蓋痠痛困擾，明星賽後就開始積極治療，他認為恩比德於季後賽出賽沒有問題，但是可能會他在季後賽首輪前幾場比賽缺陣。

▲恩比德本季打出生涯年。（圖／達志影像／美聯社）

恩比德過去傷病史不斷，本季出賽64場已是生涯五季新高，個人數據表現也打出生涯年，場均得分可達27.5分、13.6籃板、3.7助攻、1.9阻攻。

七六人季後賽第一輪將對戰籃網，七六人最近一次對戰為3月29日以123比110贏球，當時恩比德還攻下39分，但七六人本季對戰籃網取得2勝2敗戰績。籃網與七六人將於4月14日台灣時間凌晨2時30分於七六人主場富國銀行中心球場開打。