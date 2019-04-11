水手連續14場轟平史上最長　菊池6局失3分首勝仍無緣

▲水手開季連續全壘打紀錄推追平史上最長的14場（圖／路透）

記者陳瑞浩／綜合報導

水手11日迎戰皇家，水手靠著外野手漢尼格（Mitch Haniger）九局擊出陽春砲，水手也將開季連續全壘打紀錄推進至14場追平大聯盟史上開季連續全壘打最長紀錄，水手終場以6比5險勝皇家，水手日籍投手菊池雄星此役先發登板6局送出3K被敲5安有3分責失分，防禦率繳出4.15無關勝負，菊池仍無緣大聯盟首勝。

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水手10日就以13場先追平大聯盟史上第二長開季連續全壘打紀錄，此役水手九局前都未出現全壘打，但攻勢仍相當串連，水手於一局、三局、四局都攻下分數，並以5比3領先皇家。

▲水手漢尼格於九局上敲轟助水手開季連續全壘打紀錄推進至14場

皇家在七局時戈爾（Terrance Gore）敲出一分打點安打，梅爾菲（Whit Merrifield）更以短打將個人連續安打數推進至31場，創下皇家隊史最多連續場次安打紀錄，且此短打還帶有一分打點，皇家於該局跑回2分將戰局扳平。

九局上皇家派上前響尾蛇守護神巴斯柏吉爾（Brad Boxberger）登板，水手前2名打者都被接殺，但外野手漢尼格在一次揮空後於鎖定第二球擊出陽春砲，水手以6比5要回領先，也終於「趕進度」將開季連續全壘打紀錄追平，與2002年印地安人並列史上最長的14場，九局下皇家未再得分，水手也以6比5險勝皇家。皇家投手巴斯柏吉爾登板一局就因水手漢尼格的陽春砲而收下敗投。

▲菊池雄星（18）仍無緣大聯盟首勝（圖／路透）

水手日籍投手菊池雄星此役登板6局，他只在二局與六局送出三振，一局至三局各失1分都是責失分，他全場送出3K被敲5安含2轟，防禦率繳出4.15，表現無關勝負，菊池本季含東京開幕戰至今登板4場，4場都無關勝負，目前主投21.2局共送出15次三振，被敲20支安打有15分責失分，防禦率有4.15。

菊池雖然大聯盟首勝還未到手，但水手總教練薩維斯（Scott Servais）仍肯定他表現，「他退場時小腿好像有點抽筋，我覺得他此役投得很好，在他的投球局數時都表現不錯，他值得勝投，是我們自己沒有把握好領先優勢。」水手在此役贏球後收下5連勝，開季至今仍以12勝2敗戰績排名大聯盟第一。