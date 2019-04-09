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中華女壘移訓日本陳家宜8場3轟　放話奪企聯全壘打王

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▲▼2018雅加達亞運,亞運女壘,中華對中國,中華隊,陳家宜（圖／記者季相儒攝）

▲中華女壘陳家宜。（圖／資料照／記者季相儒攝）

記者顏如玉／台北報導

中華女壘剛從日本移訓歸國，緊接著企聯女壘就要於27日開季，近日狀態不錯的「新生代重砲」陳家宜特別在記者會中放話，希望搶下本屆的全壘打王、打點王，「也該換人當了！」

為了備戰9月在上海舉辦的東京奧運亞太區資格賽，中華女壘去年亞運結束後沒有解散，持續在左營集訓以外，今年也到澳洲、日本移地訓練，剛剛參加完日本的豐田盃，與許多一部球隊進行比賽，總教練楊賢銘表示，打擊表現還不錯，尤以陳家宜最為突出，頻頻開轟，「還將球打到超遠的地方。」

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到日本移地訓練8場比賽就打出3支全壘打，陳家宜笑說自己也不知道為什麼狀況很好，「就覺得看她們的球看得很清楚，打他們的球也覺得很清脆，賽前練習狀況也很好，希望能一直維持下去，來到企聯也希望能有好表現，最好搶下全壘打王跟打點王，不然李思詩坐擁這兩個位置太久了！」

▲企聯女壘，李思詩。（圖／多拏運動顧問提供）

▲李思詩過去三屆都拿下全壘打王、打點王等個人獎項。（圖／資料照／多拏運動顧問提供）

而中華隊投手方面，則以主戰投手林盈馨表現最為穩定，其他投手杜雅婷、邱安汝和林素華，楊賢銘說，則是希望她們可以維持目前狀況，繼續往上提升。

東京奧運壘球項目共有6個席位，扣掉地主與去年世錦賽冠軍美國，其他4席將在各大洲資格賽中產出，包括美洲區2席、歐非區1席、亞太區1席。

亞太區資格賽中，亞洲6個參賽名額將由接下來4月30日在印尼舉行的亞錦賽前6名產生，基本上中華隊和中國、南韓、菲律賓前4名沒有問題，另外後面可能是香港和印尼，再加大洋洲的紐澳兩強，將呈現8搶1的局面。

▲中華女壘，陳家宜。（圖／記者顏如玉攝）

▲中華女壘9月將到上海爭東奧門票。（圖／記者顏如玉攝）

關鍵字： 中華女壘日本8場3轟陳家宜企聯女壘全壘打王
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