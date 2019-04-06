中職／踏入職棒為家人而戰　吳俊偉首勝球獻父母

記者王真魚／桃園報導

中信兄弟新秀投手吳俊偉5日對Lamigo桃猿後援0.2局無失分，生涯首勝到手，他也將首勝球獻給為他費盡心思、愛護自己的家人：「希望他們可以好好享受現在的生活，不要再這麼辛苦。」

「我爸媽是在工地上班的，那種工作是領日薪的，收入不固定。」父母長期暴露在高風險的工作環境，吳俊偉時常看著兩人帶傷回家，相當心疼，而自己現在有能力分擔家計了，父母有時仍執意去工作，讓他有些懊惱，「有時看到他們被刮傷，都想叫他們不要去了，但沒辦法啦，他們也習慣了。」

高中時期的吳俊偉也曾貪玩而誤交損友，回想當時的自己，他搖搖頭說：「我以前很壞，教了很多...奇怪的朋友吧，讓媽媽很擔心，即便如此，媽媽還是對我很好，我說什麼，她都說好。」

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「但我不想再看到她為我難過了。」吳俊偉透露，家裡後期發生了很多事，包括爸爸生病，讓他「浪子回頭」，並在家人的鼓勵下，參加職棒新人測試會，「不只是為家人，還要為這個家爭一口氣，不要再被別人看不起。」

抱著為家人而戰的決心，吳俊偉順利受到兄弟青睞，在選秀第4輪被選進，事後也和效力富邦悍將的堂弟吳世豪分享這個好消息，兩人都是中職新一代火球男，吳俊偉謙虛表示：「他比較猛吧，因為他可以投先發。」

菜鳥年便受到重用，吳俊偉開季自一軍出發，很多事都是從零開始，任何事都想做到最好，也容易有得失心，他說，總是常常因為棒球而失眠，還去請教學長周思齊，「我真的很常睡不著，常常閉上眼就出現球，學長告訴我，可以試著寫筆記，讓自己放鬆。」

昨天首度在全猿主場出賽，吳俊偉深刻感受到對方萬名球迷應援的震撼，他坦言自己真的很緊張：「可能我還年輕吧...容易受到影響，但也試著告訴自己不要緊張，林恩宇教練有提醒我，一球一球來，積極攻擊好球帶，昨天應該算是我印象最深刻的一場比賽，畢竟是在2出局一二壘有人登板，壓力比較大。」

首勝球獻給了親愛的家人，吳俊偉笑說，媽媽昨天在電視面前坐不住，走來走去，「感覺比我還緊張！」他也強調，勝利是屬於大家的：「這勝利不會只屬於我1人，贏球要靠大家，尤其是先發的志龍學長，他比較辛苦。」

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