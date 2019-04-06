中職／謝榮豪代班終結者　李振昌關注比賽：不要挫

▲中信兄弟謝榮豪。（圖／記者林敬旻攝）

記者王真魚／桃園報導

中信兄弟李振昌因傷下二軍，最快下周三（10日）歸隊，謝榮豪這段期間待班終結者，5日對戰Lamigo桃猿，拿下本季第2次救援成功。謝榮豪笑說：「李振昌有在看比賽，賽後還傳訊息叫我不要挫，沒有關係，下禮拜就換他了！」

李振昌3月29日對戰富邦悍將因強襲球打中右手虎口，今天已在二軍出賽，最快下周三歸隊出賽。暫代終結者的謝榮豪昨天9局登板，1出局後被陳晨威敲出安打，2出局後又投出保送，形成一二壘有人，兄弟喊出暫停，謝榮豪隨即回穩，面對林泓育，成功製造滾地球，形成三出局。

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昨天面對一二壘有人危機，謝榮豪透露，那時的暫停很關鍵：「投手教練佛斯特上來叮嚀我，面對林泓育第一球就要當作是2好球的對決，積極攻擊好球帶。」去年復健期間，佛斯特與本土投教林恩宇也扮演重要角色，「小雞賢拜（林恩宇）平常在牛棚都會給予滿多建議，佛斯特也會幫我們分析場上的狀況。」

代替李振昌擔任終結者，謝榮豪認為比賽後半段的投手都很重要，7、8、9局投手都會面臨可能會被逆轉的狀況，而今年以健康狀態展開新的球季，他的目標很簡單，「不要受傷，這是最重要的，希望可以保持健康投完整季。」

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