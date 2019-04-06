金鶯「鋸砲」戴維斯6戰狂吞11K、0安打　主場球迷噓爆

▲戴維斯（Chris Davis）狀態持續低迷。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

金鶯年薪高達2300萬美元的「鋸砲」戴維斯（Chris Davis），在5日的主場開幕戰面對洋基3打數吞3K，飽受主場球迷噓聲伺候，被三振時球迷反而響起歡呼聲，開季6場比賽11打數安打仍未開張，打擊率仍是精美的「.000」。

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「這完全不是我所期待的，」戴維斯接受《The Athletic》記者康諾里（Dan Connolly）訪問時說道，「這段期間非常的難熬，過去幾年我已經飽受主場球迷噓聲伺候，這次理所當然的又被噓了。」

「即便我已經說過很多次了，我現在要再重申一次，我能理解球迷的失望，但沒人比我更加失望，尤其是今天又繳出差勁的表現。」

曾經在2013年敲出53轟、2015年47轟，奪得兩屆全壘打王，戴維斯再2016年與金鶯7年1.61億美元、年均2300萬美元續約之後，成績直線下滑，從「巨砲」淪為「鋸砲」，上季打擊三圍.168/.243/.296，還吞下192次三振，歷史符合502個打席的球員中，戴維斯寫下歷史最差單季打擊率紀錄。

Chris Davis’s season so far pic.twitter.com/nxM2gc2mkH — Baseball Lifestyle™ (@BsbLifestyle__) 2019年4月5日

儘管休賽期向球迷信心喊話要重振雄風，但開季至今6場比賽仍無起色，本季第一場比賽對洋基3連K後被降至板凳，重回先發打序後依然沒有好轉，5日主場開幕戰再戰洋基又是3連K回到休息區，8局下金鶯啟用代打取代戴維斯，全場44182名球迷送上更熱烈的歡呼。戴維斯總計6場比賽17打數狂吞11K並列全聯盟第10，僅靠著4次保送上壘，其中在3日對藍鳥首局滿壘的保送擠回1分，是本季目前唯一打點，打擊三圍.000/.190/.000。

「今天的局面又讓我更加難受了，尤其是每次出局球迷的歡呼聲，」戴維斯賽後情緒低落的說道，「我最大的目標就是在春訓調整好狀況，反轉這幾年低迷的表現、忘記低潮，但沒想到開季後狀況更差了。」

「如果我現在就此沈淪，讓自己更加難過反而會對我不利。所以我不去想外界怎麼看衰我，我反而會去想，大家準備看到我谷底反彈，找回昔日的狀況。」