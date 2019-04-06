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為上季壓腿報仇？　衛少賞給帕楚利亞一掌遭判惡意犯規

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▲雷霆衛斯布魯克。（圖／達志影像／美聯社）

 ▲衛少打爆帕楚利亞。（圖／達志影像／美聯社）

記者張曜麟／綜合報導

有著「球星殺手」稱號的活塞中鋒帕楚利亞(Zaza Pachulia)在球隊往往只是名綠葉球員，個人技巧也不突出，但他憑藉骯髒球風以及無敵鬼腳，都能瞬間毀掉對手，幾乎是球隊的王牌武器。過去他在勇士就與衛斯布魯克(Russell Westbrook)有過恩怨，6日雙方再次交手，但這次「衛少」完成報仇，在一次防守中，他直接一掌賞給帕楚利亞，遭判一級惡意犯規，但表情絲毫不在乎。

一直以來勇士打雷霆就是火藥味四射，而衛斯布魯克與帕楚利亞的恩怨則要追朔到上季的例行賽，當時衛斯布魯克快攻上籃沒進後，自己去衝搶籃板，卻在爭搶過程中不慎摔倒在地，帕楚利亞見狀隨即倒下，並準確找到「衛少」的腿往下重壓，疑似要再次扮演「球星殺手」讓他報銷，衛斯布魯克賽後就批評，「這很明顯是故意的，別問我他是不是要刻意傷害我，根本沒人碰他，就趴在我腿上了，事情就是這樣。」

本季帕楚利亞轉戰活塞，6日他們客場挑戰雷霆，衛斯布魯克再次對上ZAZA，但這次「衛少」完全抱了壓腿之仇，當時帕楚利亞在攔下原本要進行暴扣，不料衛斯布魯克突然出現要從後面搧火鍋，卻距離算錯，直接一掌從帕楚利亞頭上打下去，還順便閃了他一巴掌，讓帕楚利亞倒地不起，隨後「衛少」被判定一級惡意犯規，但他完全沒有任何歉意，神情相當淡定，連主場球迷也都在躁動。

關鍵字： NBA雷霆活塞衛斯布魯克帕楚利亞
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