為上季壓腿報仇？　衛少賞給帕楚利亞一掌遭判惡意犯規

▲衛少打爆帕楚利亞。(圖/達志影像/美聯社)

記者張曜麟/綜合報導

有著「球星殺手」稱號的活塞中鋒帕楚利亞(Zaza Pachulia)在球隊往往只是名綠葉球員,個人技巧也不突出,但他憑藉骯髒球風以及無敵鬼腳,都能瞬間毀掉對手,幾乎是球隊的王牌武器。過去他在勇士就與衛斯布魯克(Russell Westbrook)有過恩怨,6日雙方再次交手,但這次「衛少」完成報仇,在一次防守中,他直接一掌賞給帕楚利亞,遭判一級惡意犯規,但表情絲毫不在乎。

Russell Westbrook got a Flagrant 1 for this hard foul on Zaza Pachulia. pic.twitter.com/cPcR2xwHV7