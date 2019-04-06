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紅襪8比15慘敗響尾蛇　2勝7敗堪稱歷史最慘衛冕軍開季

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▲▼貝茲（Mookie Betts）。（圖／達志影像／美聯社）

▲紅襪8比15慘敗響尾蛇。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

紅襪先發投手波瑟洛（Rick Porcello）4.2局挨2轟狂瀉7分，6局就陷入1比12大幅度落後，就連野手努涅茲（Eduardo Nunez）都在8局充當投手，儘管紅襪最後兩局狂灌7分，還是無法逆轉戰局以8比15慘敗，堪稱最慘衛冕軍開季成績。

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3局打完紅襪維持1比1平手局面，4局波瑟洛大爆炸，馬提（Kentel Marte）陽春砲掀起攻勢，連續的3支安打夾帶1次保送，響尾蛇擴大到5比1領先，5局再追加2分。接著6局又是一陣猛攻，馬提單場第二轟滿貫砲、瓦格斯（Ildemargo Vargas）兩分砲，單局狂灌7分，取得16比1大幅度領先。

波瑟洛4.2局投球被敲10支安打其中包含兩發全壘打，失掉7分都是自責分，開季2場出賽總計7.1局被敲16安失掉16分。接替的強森（Brian Johnson）1.1局就失掉7分，第3任投手索恩伯格（Tyler Thornburg）中繼1局無失分後，野手工具人努涅茲生涯初登板，距離他上次投球相隔20年，被艾維拉（Alex Avila）敲出陽春砲失掉1分，而這也是他這局被敲的唯一安打。

雖然8、9兩局紅襪靠著貝茲（Mookie Betts）、莫蘭德（Mitch Moreland）兩發全壘打帶領追分，但最終仍以8比15輸球，收下本季第7敗。

紅襪開季戰績慘澹，主要還是出在投手環節，上季到了5月團隊只被擊出24發全壘打，本季9場比賽就挨了23轟。紅襪此役之前2勝6敗，追平歷史另外7次衛冕軍第2差開季成績，僅次於1998年馬林魚、1964年道奇的1勝7敗，這一場輸球又延續了紀錄。

根據統計，自1995年外卡制度開始實施後，一共有57次開季2勝7敗紀錄，其中有53次無緣季後賽，僅有2次奪得分區冠軍，而這57次之中沒有任何一隊拿下世界大賽冠軍。

關鍵字： 紅襪響尾蛇
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