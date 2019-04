哈登大秀跨下神奇助攻　火箭7人得分上雙打爆尼克

▲哈登三節打完直接離場。(圖/CFP)



記者張曜麟/綜合報導

全力為季後賽做準備的火箭,6日迎戰大爛隊尼克踢館,由於雙方實力差距過大,首節打完休士頓就已經取得16分領先,到了第三節更建立了39分優勢,讓比賽提前進入垃圾時間,最終火箭在7人得分上雙情況下,就以120比96輕取尼克。

火箭主帥丹東尼(Mike D'Antoni)本戰因為生病,生涯首次缺席執教,不過這並不影響休士頓軍團的發揮,靠著哈登(James Harden)帶領,首節就打了32比16的猛攻幾乎讓尼克無力反擊,哈登更大秀跨下神奇傳球助攻卡佩拉(Clint Capela),戲耍尼克球員。隨後火箭又加強進攻火力,不僅外圍下起三分雨,內線攻勢也讓尼克無法招架,第二節又灌進40分,半場打完火箭就以72比43取得大幅領先。

