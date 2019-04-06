哈登大秀跨下神奇助攻　火箭7人得分上雙打爆尼克

▲哈登三節打完直接離場。（圖／CFP）



記者張曜麟／綜合報導

全力為季後賽做準備的火箭，6日迎戰大爛隊尼克踢館，由於雙方實力差距過大，首節打完休士頓就已經取得16分領先，到了第三節更建立了39分優勢，讓比賽提前進入垃圾時間，最終火箭在7人得分上雙情況下，就以120比96輕取尼克。

●下載《ETtoday新聞雲APP》中職精彩直播賽事不漏接

請繼續往下閱讀...

●中職賽事直播看《播吧》

火箭主帥丹東尼(Mike D'Antoni)本戰因為生病，生涯首次缺席執教，不過這並不影響休士頓軍團的發揮，靠著哈登(James Harden)帶領，首節就打了32比16的猛攻幾乎讓尼克無力反擊，哈登更大秀跨下神奇傳球助攻卡佩拉(Clint Capela)，戲耍尼克球員。隨後火箭又加強進攻火力，不僅外圍下起三分雨，內線攻勢也讓尼克無法招架，第二節又灌進40分，半場打完火箭就以72比43取得大幅領先。

The MVP can do it all! pic.twitter.com/Sv9UUfgBkz — Houston Rockets (@HoustonRockets) 2019年4月6日

易籃後火箭單節得分又比尼克多出10分，三節打完休士頓以103比64領先達39分，比賽完全失去懸念，而火箭主力球員更上演真正的「三節打卡下班」。通常比賽失去懸念後，主力球員在垃圾時間即便不會上場仍會在場邊看完比賽，但火箭先發球員今天打完第三節後，全部直接回更衣室，當時場邊只剩瑞佛斯(Austin Rivers)以及豪斯(Danuel House Jr.)2人，這場面也令人感到意外，末節尼克雖然打了32比17攻勢，但仍無力回天，終場仍以96比120遭火箭屠殺。

全場火箭7人得分上雙，哈登26分，8籃板，8助攻；保羅(Chris Paul)11分，4籃板，10助攻；卡佩拉12分，15籃板。尼克方面，漢佐尼(Mario Hezonja)繳出16分，16籃板，11助攻的大三元數據；羅賓森(Mitchell Robinson)12分，9籃板，1助攻；湯瑪斯(Lance Thomas)10分，4籃板。