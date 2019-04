本季首次完全打擊出爐！　雙城普蘭柯開季第6場寫歷史最速紀錄

▲普蘭柯(Jorge Polanco)。(圖/達志影像/美聯社)

記者潘泓鈺/綜合報導

雙城6日作客費城人,25歲游擊手普蘭柯(Jorge Polanco)火力全開,7局第4個打席敲出二壘安打,締造生涯首次完全打擊,此役為雙城本季第6場比賽,普蘭柯同時寫下歷史開季最速完全打擊。

歷經上季違反藥物規定80場禁賽低潮,普蘭柯本季狀況調整得非常好。首局1出局,普蘭柯就敲出三壘安打,可惜隊友無法把他送回本壘,第3局普蘭柯敲出一壘安、5局陽春砲,接著第7局再擊出左外野方向深遠二壘安打,完成生涯首次完全打擊,可惜7局打完球隊仍以4比7落後。普蘭柯累積9支安打領先全隊,其中包含2支二壘安、2支三壘安以及一發全壘打。

Congrats to @Jorge_Polanco1 on becoming the 11th #MNTwins player to hit for the cycle! pic.twitter.com/WEsKVz4TqL