本季首次完全打擊出爐！　雙城普蘭柯開季第6場寫歷史最速紀錄

▲普蘭柯（Jorge Polanco）。(圖／達志影像／美聯社)

記者潘泓鈺／綜合報導

雙城6日作客費城人，25歲游擊手普蘭柯（Jorge Polanco）火力全開，7局第4個打席敲出二壘安打，締造生涯首次完全打擊，此役為雙城本季第6場比賽，普蘭柯同時寫下歷史開季最速完全打擊。

●下載《ETtoday新聞雲APP》中職精彩直播賽事不漏接

請繼續往下閱讀...

●中職賽事直播看《播吧》

歷經上季違反藥物規定80場禁賽低潮，普蘭柯本季狀況調整得非常好。首局1出局，普蘭柯就敲出三壘安打，可惜隊友無法把他送回本壘，第3局普蘭柯敲出一壘安、5局陽春砲，接著第7局再擊出左外野方向深遠二壘安打，完成生涯首次完全打擊，可惜7局打完球隊仍以4比7落後。普蘭柯累積9支安打領先全隊，其中包含2支二壘安、2支三壘安以及一發全壘打。

Congrats to @Jorge_Polanco1 on becoming the 11th #MNTwins player to hit for the cycle! pic.twitter.com/WEsKVz4TqL — Minnesota Twins (@Twins) 2019年4月6日

普蘭柯的完全打擊比2005年4月6日國民野手沃克森（Brad Wilkerson）還要早一場，寫下歷史開季最速完全打擊紀錄。普蘭柯的這次完全打擊是1961年雙城搬遷明尼蘇達後隊史第11次完全打擊，也是2009年5月22日卡戴爾（Michael Cuddyer）後第一人。