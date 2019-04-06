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印地安人3A張育成延長賽再見安當英雄　江少慶5.2局好投

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▲張育成。（圖／截自張育成臉書粉絲團）

▲張育成。（圖／截自張育成臉書粉絲團）

記者楊舒帆／綜合報導

印地安人3A與海盜2A6日（台灣時間）展開開幕系列賽第2戰，江少慶先發失3分退場無關勝敗，張育成11局下扮演英雄，敲出再見安打，幫助印地安人3A拿下2連勝。

江少慶首局首打席被塔克（Cole Tucker）開轟，又被卡曼（Kevin Kramer）掃二壘安打失2分，不過3局至5局結束回穩沒有再失分，張育成2局下敲出關鍵二壘安打帶回2分追平比數，再靠隊友高飛犧牲打跑回超前分，以3比2領先。

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江少慶直到6局才挨第2轟被扳平比數，解決完2人後退場，9局下雙方以4比4平手時，張育成沒能把握二壘有跑者建功機會，敲出左外野飛球，雙方進入延長賽。

延長賽採突破僵局制，11局下海盜3A決定故意保送張育成的前一棒打者，形成滿壘局面，這時張育成鎖定第1球就敲出再見安打，率隊以5比4獲勝。

江少慶本季首場先發，投5.2局，用89球，有57顆壞球，被敲5支安打，有2發全壘打，失掉3分，奪6次三振，有3次保送，及1次觸身球保送，最後無關勝敗，防禦率4.76。

張育成擔任第6棒鎮守游擊，6打數2安打，貢獻3分打點、1得分，有2次三振，目前打擊率0.222，並參與1次雙殺守備。

印地安人2A朱立人連兩戰擔任先發捕手，此戰3打數2安打，有2次三振，本季首安未開張。

關鍵字： 張育成印地安人江少慶
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