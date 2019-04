印地安人3A張育成延長賽再見安當英雄　江少慶5.2局好投

▲張育成。(圖/截自張育成臉書粉絲團)

記者楊舒帆/綜合報導

印地安人3A與海盜2A6日(台灣時間)展開開幕系列賽第2戰,江少慶先發失3分退場無關勝敗,張育成11局下扮演英雄,敲出再見安打,幫助印地安人3A拿下2連勝。

江少慶首局首打席被塔克(Cole Tucker)開轟,又被卡曼(Kevin Kramer)掃二壘安打失2分,不過3局至5局結束回穩沒有再失分,張育成2局下敲出關鍵二壘安打帶回2分追平比數,再靠隊友高飛犧牲打跑回超前分,以3比2領先。

江少慶直到6局才挨第2轟被扳平比數,解決完2人後退場,9局下雙方以4比4平手時,張育成沒能把握二壘有跑者建功機會,敲出左外野飛球,雙方進入延長賽。

延長賽採突破僵局制,11局下海盜3A決定故意保送張育成的前一棒打者,形成滿壘局面,這時張育成鎖定第1球就敲出再見安打,率隊以5比4獲勝。

江少慶本季首場先發,投5.2局,用89球,有57顆壞球,被敲5支安打,有2發全壘打,失掉3分,奪6次三振,有3次保送,及1次觸身球保送,最後無關勝敗,防禦率4.76。

張育成擔任第6棒鎮守游擊,6打數2安打,貢獻3分打點、1得分,有2次三振,目前打擊率0.222,並參與1次雙殺守備。

印地安人2A朱立人連兩戰擔任先發捕手,此戰3打數2安打,有2次三振,本季首安未開張。

WATCH: Yu Chang sends the fans home happy with this walkoff single in the 11th inning!



Columbus wins their first game as the Veleros, topping Indianapolis, 5-4. #MiLBesDivertido | #ThisShipRocks pic.twitter.com/Utflr5NSjA