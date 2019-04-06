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大馬公開賽／戴資穎、依瑟儂好友死敵對決　網憶林丹和李宗偉

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▲▼ 戴資穎、依瑟儂曾同框扮醜 。（圖／翻攝自BWF官方臉書粉專）

▲戴資穎、依瑟儂曾同框扮醜 。（圖／翻攝自BWF官方臉書粉專）

體育中心／綜合報導

世界羽聯（BWF）超級750賽馬來西亞公開賽6日進行各項4強賽事，世界球后戴資穎在8強賽中，遭遇好友兼死敵的泰國依瑟儂（Ratchanok Intanon），最後以直落二收下4強門票，而兩人的精彩對決，也被收進BWF官方臉書的精彩好球之中。

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此8強戰也是力拼三連霸戴資穎的關鍵戰，如果能順利擊敗依瑟儂晉級4強，就能夠持續保住球后寶座，雙方交手過23次，戴資穎僅有10勝略佔下風，加上近期交手2連敗，最近交手是在今年一月馬來西亞大師賽，戴資穎遭直落二，也要力拼突破。

依瑟儂也是戴資穎交手世界前10的選手中，唯一交手紀錄佔下風，不過本次交手第一局雙方陷入比數拉鋸，依瑟儂一度3分領先，並頻頻勾對角和搶網前得分，不過戴資穎一個挑後場的回擊，讓依瑟儂反應不及只能望球苦笑。

▼戴資穎與依瑟儂在中國頂超賽後合照。（圖／翻攝自戴資穎/ Tai Tzu Ying粉絲專頁）

▲▼戴資穎與依瑟儂在中國頂超賽後合照。（圖／翻攝自戴資穎/ Tai Tzu Ying粉絲專頁）

第一局戴資穎成功逆轉出現局點，再以一個近身球21：19拿下首局，到了第二局，依瑟儂手上失誤增多，戴資穎頻頻進攻搶分，最後以21：13拿下勝利，也中止對戰二連敗，這精彩好球被選進BWF官方臉書，許多網友紛紛留言，「很喜歡戴資穎和依瑟儂。」「依瑟儂後面太累了。」

還有人看了兩人對戰影片留言，「好像看到林丹和李宗偉。」林丹和李宗偉惺惺相惜10多年來交手，不但是好友也是彼此最尊敬的對手，李林大戰一直是許多球迷心中的回憶，儘管目前林丹狀況不佳、李宗偉又面臨鼻咽癌治療，但仍不放棄明年第五度爭取奧運，情操讓人敬佩。

▼ 依瑟儂年終總決賽後要大家別擔心戴資穎 。（圖／翻攝自依瑟儂IG）

▲▼ 依瑟儂同框戴資穎 。（圖／翻攝自依瑟儂IG）

而戴資穎和依瑟儂被譽為是台灣以及泰國的天才少女，在場上雖然是死敵，對戰紀錄戴資穎也佔下風，不過私底下兩人卻是好友，2018年5月BWF官方臉書封面照片，還曾放上兩人皺鼻子扮鬼臉的模樣，寫道「兩人是賽場上的天才選手，場下是要好的朋友。」

戴資穎在去年年終賽四強傷退後，依瑟儂也曾在IG限時動態貼出兩人比YA的合照，寫下「別擔心，她（戴資穎）沒有大礙（No Worry，She's fine）。」展現兩人好交情。

關鍵字： 大馬公開賽
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