大馬公開賽／桃田賢斗爆冷16強止步　辛度遭連拿10分直落二

▲ 桃田賢斗 。（圖／CFP）

記者謝孟儒／綜合報導

世界羽聯（BWF）超級750賽馬來西亞公開賽5日進行各項8強賽事，不過在前一日的16強賽事中，卻出現了幾場爆冷門，包括去年亞軍的日本球王桃田賢斗，遭到印尼「柯震東」喬納坦（Jonatan Christie）直落二（20：22、15：21），本屆16強止步。

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台將中僅剩世界球后戴資穎晉級8強，將要對上好友兼死敵的泰國依瑟儂（Ratchanok Intanon），上演球后保衛戰，只要能夠晉級4強，球后地位就不會被影響，將在5日下午3點出賽。不過前一天的16強賽事中，桃田賢斗遭遇喬納坦，第一局雙方纏鬥至18、19、20平，喬納坦連下2分搶下局點。

第二局雙方戰至9平之後，喬納坦連拿9分拉開差距，最後桃田賢斗以15：21遭到直落二出局，本屆無緣力拼首冠。

在女單賽事部分，印度頭號女單辛度(P. V. Sindhu)則是遭遇南韓一姊成池鉉，雙方交手15次，辛度8勝略有優勢，不過近期都是比數都相當纏鬥才分勝負，本次交手首局辛度一度3分領先，卻遭成池鉉連追5分反超，辛度18：21先讓出。

到了第二局，成池鉉一路領先戰至11：7時，辛度無力追趕，讓成池鉉連拿10分輕鬆拿下賽末點，辛度以7：21遭到直落二淘汰。成為本屆男單頭號種子及女單第五種子爆冷在16強止步的賽事。

▼ 辛度。（圖／CFP）

