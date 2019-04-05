洋基游擊大物托瑞斯雙響砲　隊史第3年輕單場10壘打數

▲洋基游擊大物托瑞斯。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

洋基面臨嚴重的傷兵問題，不過游擊大物托瑞斯（Gleyber Torres）將勝敗一肩扛下，單場雙響砲外加一支二壘安打，率領球隊8比4擊敗金鶯，他也成為洋基隊史第3年輕單場繳出10壘打數的球員。

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托瑞斯在3局上擊出陽春全壘打，幫助洋基突破鴨蛋，5局上他一上來就掃出二壘安打，可惜未能跑回分數。6局上他再次建功，轟出一發關鍵三分砲，幫助洋基逆轉成5比4，這不僅是勝利打點全壘打，也是他締造歷史的一擊，8局上他揮出單場第4支安點，全場貢獻4分打點，

根據大聯盟數據資料，托瑞斯是在活球年代（1920年）之後，以22歲又112天成為洋基隊史第3年輕單場10壘打數的球員，排名在前的狄馬喬（Joe DiMaggio）以21歲212天排第2，隊史最年輕的是傳奇曼托（Mickey Mantle）的20歲又296天。

托瑞斯上一次擊出單場雙響砲是去年8月1日，剛好也是對戰金鶯隊，然而更巧合的是，這兩次雙響砲都是從金鶯柯布（Alex Cobb）和萊特（Mike Wright Jr.）手中轟出，可說是一切都是命運的安排。

年僅22歲的托瑞斯去年以24轟、77分打點，在美聯新人王票選排行第3，輸給隊友安杜哈爾和天使「二刀流」大谷翔平。今年目前7場出賽，擊出2支全壘打、4分打點，打擊三圍.357/.379/.643。

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