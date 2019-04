洋基游擊大物托瑞斯雙響砲　隊史第3年輕單場10壘打數

▲洋基游擊大物托瑞斯。(圖/達志影像/美聯社)



記者路皓惟/綜合報導

洋基面臨嚴重的傷兵問題,不過游擊大物托瑞斯(Gleyber Torres)將勝敗一肩扛下,單場雙響砲外加一支二壘安打,率領球隊8比4擊敗金鶯,他也成為洋基隊史第3年輕單場繳出10壘打數的球員。

托瑞斯在3局上擊出陽春全壘打,幫助洋基突破鴨蛋,5局上他一上來就掃出二壘安打,可惜未能跑回分數。6局上他再次建功,轟出一發關鍵三分砲,幫助洋基逆轉成5比4,這不僅是勝利打點全壘打,也是他締造歷史的一擊,8局上他揮出單場第4支安點,全場貢獻4分打點,

