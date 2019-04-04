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中職／朱育賢安打、全壘打居冠　本季強調「堅持」

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▲▼Lamigo桃猿朱育賢單場雙響砲。（圖／記者林敬旻攝）

▲Lamigo桃猿朱育賢單場雙響砲。（圖／記者林敬旻攝）

記者王真魚／桃園報導

Lamigo桃猿重砲手朱育賢前一場對戰富邦悍將敲雙響炮，目前以12安、4轟位居聯盟安打、全壘打雙冠王，4日賽前談到近期狀況，他強調「堅持」二字，本季不再輕易改變動作，堅持現有的打擊動作，希望能夠貫徹整個球季。

朱育賢往年開季起伏較大，今年而有一個不錯的開始，他說：「職棒打到現在第4年了，自己比較容易掌握狀況，更知道怎麼調整，包括比賽結束後會特別重訓或是衝刺。」他也聽從打擊教練曾豪駒建議，不輕易改變現有的打擊動作。

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打擊教練曾豪駒表示：「朱育賢一直在找最好的打擊感覺，但往往容易一些小瑕庛而鑽牛角尖、太在意缺陷；我也特別提醒他，不要輕易改變，想辦法留住自己好的東西。」

教練說的話，朱育賢銘記在心：「以前確實只要遇到不好的狀況，就會質疑自己是否動作有問題，因此不斷在調整姿勢，導致整年都不固定，今年也特別堅持，堅持自己現有的打擊動作，希望可以維持好的狀況，然後堅持下去。」

朱育賢去年著重在得點圈打擊率，對於本季目標，他表示沒有特別設限，「如同剛剛所說，就是堅持現在的狀況，當然最重要還是團隊成績，希望自己能有更多貢獻，個人成績只是其次，我相信每個人都能夠在適當時機跳出來，大家的目標都是一致，上半季冠軍要先拿下來。」

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關鍵字： 中華職棒中職朱育賢Lamigo桃猿
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