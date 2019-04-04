中職／看菊池雄星分享改善控球　葉家淇每天勤做筆記

▲Lamigo桃猿投手葉家淇。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／桃園報導

Lamigo桃猿新秀投手葉家淇3日升上一軍，先在牛棚待命，4日賽前練球結束後，他也特別將需要修正的地方記錄下來，這是他從17年至今維持的好習慣。談到需要修正之處，他不好意思地笑說：「當然還是控球的地方。」

前幾天，葉家淇上網看了大聯盟日籍球星菊池雄星分享投球經驗的影片，包括如何修正控球，「最重要是身體，就像二軍教練一直在說的，是身體控制方向，而非單靠手的力量。」

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原本開季被看好擔任第5號先發，但葉家淇在春訓最後一場比賽對日職羅德，未解決任何人次，慘失4分退場，開季先在二軍待命。經過這一場的震撼教育，他說：「 還是變化球的狀況，在二軍也特別加強這部分，包括使用頻率變高，不會只靠直球對決打者；教練有特別提醒，球數落後時也要多多嘗試投變化球，目前有收到不錯的效果。」

葉家淇3月29日對戰統一獅二軍，先發6局飆出12次三振，另有4次保送，球速最快149公里，他認為這場過後，更知道問題點，也和教練討論，找出該修正的地方。

對於開季未在一軍，葉家淇以正面態度看待：「既然知道自己還有不足，也沒什麼好去計較的，最重要是想辦法精進自己、加強自己，不好就再練。」

為了讓自己更好，葉家淇養成作筆記的習慣，「主要是因為17年杉山賢人的要求，加上教練曾教練（曾翊誠）一直都有在提倡要多作筆記，自己到現在也維持這習慣，畢竟眼睛看過可能會忘記，想辦法把好的、不好的感覺都記下來，進而幫助自己。」

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